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Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı Milli Piyango Online (canlı çekiliş tıkla öğren) | 12 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı, büyük ikramiyeyi 1 kişi kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Çekiliş Sonuçları#Milii Piyango Online
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 20:51

Şans Topu sonucu sorgulama ekranı 12 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Büyük ikramiyesiyle haftanın son Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda saat 20.00'da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlanan çekilişin hemen ardından, bu akşamki Şans Topu sonuçları ile kazandıran numaralar ilan edildi. Heyecanla takip edilen 12 Mayıs Şans Topu çekilişinde, 5+1 bilen 1 talihli tam 1.335.578,25 TL kazandı. 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4 bilenler ve 3+1 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı üzerinden ikramiye sorgulamaları yapılabiliyor. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 12 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları ve online sorgulama ekranı...

1/3Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı Milli Piyango Online (canlı çekiliş tıkla öğren) | 12 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı, büyük ikramiyeyi 1 kişi kazandı

12 Mayıs 2024 canlı Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar pazar akşamı belli oldu. Sisal Şans tarafından, Şans Topu canlı çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlanan bu akşamki çekilişte büyük ikramiyeyi 1 kişi kazandı. 5 bilen 5 kişi de 16.375,45 TL'nin sahibi oldu. Şans Topu sonuçları ile Şans Topu sorgulamalarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz. İşte, 12 Mayıs 2024 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/312 MAYIS 2024 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 MAYIS 2024 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Mayıs 2024 günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen 1 kişi 1.335.578,25 TL kazandı.

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3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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