PTT'ler ne zaman açılıyor, bayram tatili 2023 ne zaman bitecek? 24 Nisan Pazartesi PTT'ler çalışıyor mu? İşte PTT çalışma saatleri

Bayram sonrası PTT'ler ne zaman açılacak sorusu Ramazan Bayramı öncesi para aktarımı, havale, kargo ve para çekme gibi işlemlerini erteleyenlerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Resmi tatillerde bir çok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olmasından dolayı PTT'lerin durumu bayramın ikinci günü gündeme geldi. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili cuma gününden başlayarak hafta sonuna denk geldi. 21 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı, 23 Nisan bayramın son gününe kadar sürecek. 24 Nisan'da kamu kurumları ile beraber PTT'ler yeniden hizmet verecek.