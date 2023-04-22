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PTT'ler ne zaman açılıyor, bayram tatili 2023 ne zaman bitecek? 24 Nisan Pazartesi PTT'ler çalışıyor mu? İşte PTT çalışma saatleri

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#Pttler Ne Zaman Açılacak#24 Nisan Ptt Çalışıyor Mu#Bayram Tatili Kaç Gün
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 20:39

PTT'ler pazartesi açık mı sorusu Ramazan Bayramı dolayısı ile gündeme geldi. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 20 Nisan Perşembe arefe günü başladı. 3 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi PTT'de işlemlerini gerçekleştiremeyenler, PTT'ler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına odaklandı. PTT hizmetlerinden faydalanacak olanlar Ramazan Bayramı tatilinin biteceği tarihe göre işlemlerine yön verecek. 24 Nisan Pazartesi günü tatilin bitmesiyle kamu kurum ve kuruluşları yeniden mesaiye başlayacak. Peki, PTT'lerde bayram tatili ne zaman bitecek? 24 Nisan Pazartesi PTT'ler açık mı? İşte, PTT'lerin bayram sonrası mesai başlama saatiyle ilgili detaylı bilgiler..

1/5PTTler ne zaman açılıyor, bayram tatili 2023 ne zaman bitecek 24 Nisan Pazartesi PTTler çalışıyor mu İşte PTT çalışma saatleri

Bayram sonrası PTT'ler ne zaman açılacak sorusu Ramazan Bayramı öncesi para aktarımı, havale, kargo ve para çekme gibi işlemlerini erteleyenlerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Resmi tatillerde bir çok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olmasından dolayı PTT'lerin durumu bayramın ikinci günü gündeme geldi. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili cuma gününden başlayarak hafta sonuna denk geldi. 21 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı, 23 Nisan bayramın son gününe kadar sürecek. 24 Nisan'da kamu kurumları ile beraber PTT'ler yeniden hizmet verecek.

2/5PTTLER NE ZAMAN AÇILACAK

PTT'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil oluyor. Bayram tatili 3,5 gün olarak gerçekleşecek. Kamu kurumlarında olduğu gibi PTT'ler de 24 Nisan Pazartesi günü mesai saatlerine başlayacak.

3/5PTTLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi PTT saat 08:30 ve 17:00 aralığında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Cumartesi günü ise sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

4/5PTTler ne zaman açılıyor, bayram tatili 2023 ne zaman bitecek 24 Nisan Pazartesi PTTler çalışıyor mu İşte PTT çalışma saatleri

Hafta sonu: Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

5/5RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geldi. Bayram da 21 Nisan Cuma günü başladı. Ramazan Bayramı tatili de 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

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