Oy pusulası sıralaması nasıl olacak? YSK’dan onay geldi! İşte oy pusulası örneği 2023

OY PUSULALARI NASIL OLACAK?
Seçimlerde 2 adet pusula olacak. Bir tanesinde cumhurbaşkanı adayları, diğerinde ise partiler bulunacak. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi. YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.