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Oy pusulası sıralaması nasıl olacak? YSK’dan onay geldi! İşte oy pusulası örneği 2023

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#Oy Pusulası#Oy Pusulaları#Oy Pusulası Örneği 2023
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 15:03

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimin hazırlıkları tüm titizliğiyle sürdürülüyor. Seçimlerde yer alacak oy pusulası örneği de ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi. Peki, Oy pusulası sıralaması nasıl olacak? İşte 2023 seçimleri oy pusulası örneği!

1/4Oy pusulası sıralaması nasıl olacak YSK’dan onay geldi İşte oy pusulası örneği 2023



14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulası örneği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 14 Mayıs’ta gerçekleştirileceği kesinleşen seçimler ile ilgili tüm çalışmalar devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu heyeti, cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı seçim pusulalarını onayladı. Peki, Oy pusulası sıralaması nasıl olacak?

2/4OY PUSULASI ÖRNEĞİ 2023

OY PUSULASI ÖRNEĞİ 2023

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulası örneği ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu heyeti, cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı seçim pusulalarını onayladı. YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.

3/4OY PUSULALARI NASIL OLACAK

OY PUSULALARI NASIL OLACAK?

Seçimlerde 2 adet pusula olacak. Bir tanesinde cumhurbaşkanı adayları, diğerinde ise partiler bulunacak. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi. YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.

4/4İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan'da belirlenecek.

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#Oy Pusulası#Oy Pusulaları#Oy Pusulası Örneği 2023