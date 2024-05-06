Ortak sınav soru ve konu dağılımları 2024 | 2. dönem 2. yazılılar ne zaman yapılacak? Örnek soru kitapçıkları yayınlandı mı? MEB ortak sınav tarihleri bilgisi!

MEB ortak sınav ne zaman yapılacak, sorusu mayıs ayının gelmesiyle gündemde yer aldı. kinci dönemin 5 Şubat tarihinde başlamasıyla beraber 2. dönem 1. ortak sınavları ise Mart ayında gerçekleşti. İkinci dönemin ilk sınavları sonrası, ikinci dönem sınavları için geri sayım başladı. MEB duyurusuna göre 8. ve 12. sınıfların ortak sınavları bir hafta erkene alındı. 6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak. Yeni takvime göre sınavlar 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, ortak sınav soru ve konuları yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar.