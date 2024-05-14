MEB ortak sınav örnek sorular için beklenen açıklama geldi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklarını yayımladı. Yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi. İşte, MEB 2. dönem 2. yazılı örnek soru ve cevap anahtarı ekranı.