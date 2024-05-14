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ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI İNDİRME EKRANI | 2. Dönem 2. Yazılı örnek sorular ve konu dağılımı yayınlandı! (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 sınıf soru kitapçıkları ve çözüm videoları)

Güncelleme Tarihi:

#Ortak Sınav#2. Dönem 2. Yazılı Örnek Sorular#Ortak Sınav Konu Dağılımları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 19:56

2. Dönem 2. Yazılı örnek soru ve konu dağılımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 sınıf öğrencileri ikinci dönemin ortak sınavlarına katılım sağlayacaklar. Açık uçlu olacak şekilde gerçekleşecek olan sınavda, değerlendirmeler de belirtilen usulde gerçekleşecek. 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını, her sınıf düzeyi için soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrenciler odsgm.meb.gov.tr internet adresinden indirebilecek. Peki, ortak sınav örnek soru ve konu dağılımları nasıl indirilir? işte, MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı ortak sınav örnek soru ve çözüm videosu görüntüleme ekranı bilgisi.

1/3ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI İNDİRME EKRANI | 2. Dönem 2. Yazılı örnek sorular ve konu dağılımı yayınlandı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 sınıf soru kitapçıkları ve çözüm videoları)

MEB ortak sınav örnek sorular için beklenen açıklama geldi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklarını yayımladı. Yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi. İşte, MEB 2. dönem 2. yazılı örnek soru ve cevap anahtarı ekranı.

2/3Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı

Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını, her sınıf düzeyi için soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açtı. MEB’den yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi.

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3/32. DÖNEM 2.YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR

2. DÖNEM 2.YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

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