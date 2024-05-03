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On Numara Sonuçları Sorgulama Ekranı Milli Piyango Online (Tıkla hızlı öğren) | 3 Mayıs canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: 925 bin TL devretti! İşte çıkan numaralar

Güncelleme Tarihi:

#On Numara Sorgulama#Milli Piyango Online#On Numara Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 01:32

On Numara sonucu sorgulama ekranı 3 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Sisal Şans tarafından haftanın 2. On Numara canlı çekilişi cuma akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan canlı çekilişin hemen ardından On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar ilan edildi. Bu akşamki çekilişte 10 bilen çıkmayınca tam 925.694,25 TL devretti. 9 bilenler, 8 bilenler, 7 bilenler ve 6 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Tüm dikkatler şimdi millipiyangoonline.com On Numara sonuçları sorgulama ekranında. İşte, 3 Mayıs On Numara sonucu hızlı sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/3On Numara Sonuçları Sorgulama Ekranı Milli Piyango Online (Tıkla hızlı öğren) | 3 Mayıs canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: 925 bin TL devretti İşte çıkan numaralar

3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Heyecanla beklenen On Numara canlı çekiliş, Sisal Şans tarafından noter huzurunda saat 20.00'da başladı. Çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Merakla beklenen bu akşamki On Numara'da büyük ikramiye devrederken, 9 bilen 28 talihli de 9.977,05 TL kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz. İşte, 3 Mayıs On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

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2/33 MAYIS 2024 ON NUMARA SONUÇLARI

3 MAYIS 2024 ON NUMARA SONUÇLARI

3 Mayıs 2024 günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Çekilişte 10 bilen çıkmadı ve tam 925.694,25 TL devretti.

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3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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