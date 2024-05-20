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ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI Milli Piyango Online (Tıkla hızlı öğren) | 20 Mayıs canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar!

Güncelleme Tarihi:

#On Numara Sonuçları#On Numara Sorgulama#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 21:37

On Numara sonucu sorgulama ekranı 20 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Sisal Şans tarafından haftanın 1. On Numara canlı çekilişi pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan canlı çekilişin hemen ardından On Numara çekiliş sonuçlarıyla kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen çekilişte, 10 bilen çıkmayınca tam 410.066,20 TL devretti. 9 bilenler, 8 bilenler ve 7 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. On Numara sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan ikramiye tutarları öğrenilebilecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 20 Mayıs On Numara sonuçları online sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.

1/3ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI Milli Piyango Online (Tıkla hızlı öğren) | 20 Mayıs canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti İşte kazandıran numaralar

20 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleşen çekiliş sonrası ilan edildi. Sisal Şans tarafından On Numara canlı çekilişi 20 Mayıs 2024 tarihinde yapıldı. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından da yayınlandı. Çekilişte büyük ikramiye devretti. 9 bilen 17 kişi de 12.839,95 TL kazandı. Bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz. İşte, On Numara sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2/320 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

20 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

20 Mayıs 2024 günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Çekilişte 10 bilen çıkmadı ve tam 410.066,20 TL devretti.

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3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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