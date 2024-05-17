6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,



8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarakatanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta ikensözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yılbekleme süresini tamamlamış olmak,



9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,



10. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmakşartları aranacaktır.