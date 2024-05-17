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ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2024 SON DAKİKA | 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? MEB öğretmen ataması başvuru tarihleri, branş ve kontenjan dağılımları!

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen Atama Kılavuzu#20 Bin Öğretmen Ataması#Öğretmen Ataması Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 18:53

MEB sözleşmeli öğretmen ataması başvuru kılavuzu son dakika yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) gerçekleşecek olan 2024 yılı 20 bin öğretmen atama takvimi erişime açıldı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre öğretmen ataması başvuruları mayıs ayında başlayacak. 2024 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968 kontenjan ayrıldı. Başvuru işlemleri, başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı puanının esas alınacağı öğretmen atama başvuruları ilkatama.meb.gov.tr ekranından gerçekleşecek. Peki, 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, MEB sözleşmeli öğretmen ataması başvuru kılavuzu, kontenjan ve kadro dağılımları.

1/8ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2024 SON DAKİKA | 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler MEB öğretmen ataması başvuru tarihleri, branş ve kontenjan dağılımları

20 bin öğretmen atama başvuru kılavuzu ve başvuru takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan ve kadro dağılımları yayınlanmıştı. 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada da öğretmen atama kılavuzu erişime açıldı. Buna göre öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama başvuruları 20 Mayıs'ta başlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler? İşte, MEB 20 bin öğretmen atama başvuru kılavuzu, şartları ve mülakat tarihleri ile ilgili tüm bilgiler.

2/8MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru kılavuzu ve takvimi yayınlandı. Aşağıdaki ekrandan 20 bin öğretmen ataması başvuru kılavuzunu indirebilirsiniz.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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3/8ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI VE MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI VE MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

4/8BAŞVURULAR NASIL YAPILIR

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, Ek-7 Takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.

Başvurulara ilişkin kayıtların Ek-7 Takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ ya kadar tamamlanması gerekmektedir

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5/8BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıylatamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6/8ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2024 SON DAKİKA | 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler MEB öğretmen ataması başvuru tarihleri, branş ve kontenjan dağılımları

6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,

8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarakatanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta ikensözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yılbekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,

10. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmakşartları aranacaktır.

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7/8KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

Branş bazında kontenjan dağılımları belirlenerek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç açıklandı.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. 

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak. 

8/8ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2024 SON DAKİKA | 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler MEB öğretmen ataması başvuru tarihleri, branş ve kontenjan dağılımları

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597,  din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968. 

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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