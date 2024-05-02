Nisan ayı enflasyon beklentisi 2024 |TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon ne olur? TÜFE enflasyon oranları tahmini belli oldu!

Nisan ayı enflasyon beklentisi belli olurken gözler de TÜİK verilerine çevrildi. Her ay bir önceki ayın rakamlarını duyuran Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınlayacağı nisan ayı enflasyonu, memur ve emekli zammında belirleyici olacak. Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Ekonomi grafiklerine yön veren enflasyon rakamları 3 Mayıs tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. İşte, nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.