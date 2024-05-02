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Nisan ayı enflasyon beklentisi 2024 |TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon ne olur? TÜFE enflasyon oranları tahmini belli oldu!

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#Enflasyon Beklentisi 2024#Türkiye İstatistik Kurumu#Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 00:30

Enflasyon rakamları 2024 Nisan ayı TÜİK tarafından bu hafta açıklanacak. Merkez Bankası tarafından enflasyon beklenti anketine göre 2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Peki, nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon ne olur? İşte, TÜFE enflasyon tahmini ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Nisan ayı enflasyon beklentisi 2024 |TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon ne olur TÜFE enflasyon oranları tahmini belli oldu

Nisan ayı enflasyon beklentisi belli olurken gözler de TÜİK verilerine çevrildi. Her ay bir önceki ayın rakamlarını duyuran Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınlayacağı nisan ayı enflasyonu, memur ve emekli zammında belirleyici olacak. Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Ekonomi grafiklerine yön veren enflasyon rakamları 3 Mayıs tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. İşte, nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

2/42024 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2024 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da 3 Mayıs 2024 tarihinde belli olacak.

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3/4NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

4/424 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86‘sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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#Enflasyon Beklentisi 2024#Türkiye İstatistik Kurumu#Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanır

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