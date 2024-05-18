Müzeler ücretsiz mi 2024? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz? MSB duyurdu!

18-19 Mayıs ücretsiz müzeler hangileri sorusu Müzeler Haftası'nın gelmesiyle gündemde yer aldı. Her yıl düzenlenen Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinlik ve konferanslar dışında müzelere ziyaretler de gerçekleştiriliyor. Bir hafta boyunca devam eden Müzeler Haftasında bazı müzelere giriş ücretsiz olacak. Peki, Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi, hangi müzeler ücretsiz? İşte, Müzeler Haftası müzelere giriş ücretleri bilgisi.