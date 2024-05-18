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Müzeler ücretsiz mi 2024? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz? MSB duyurdu!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 00:02

Müzeler Haftası'nda, ülkenin birçok yerinde her yıl olduğu gibi müzeler ziyaretçi akınına uğrayacak. Uluslararası Müzeler Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor. Dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından koordine edilen etkinliklerin düzenleneceği bu günde bazı müzeler ücretsiz ziyaretçi kabul edecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da 18-19 Mayıs'ta ücretsiz olan müzeler duyuruldu. Peki, müzeler ücretsiz mi? 18-19 Mayıs Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz? İşte, ayrıntılar.

1/3Müzeler ücretsiz mi 2024 18-19 Mayıs Müzeler Haftasında hangi müzeler ücretsiz MSB duyurdu

18-19 Mayıs ücretsiz müzeler hangileri sorusu Müzeler Haftası'nın gelmesiyle gündemde yer aldı. Her yıl düzenlenen Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinlik ve konferanslar dışında müzelere ziyaretler de gerçekleştiriliyor. Bir hafta boyunca devam eden Müzeler Haftasında bazı müzelere giriş ücretsiz olacak. Peki, Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi, hangi müzeler ücretsiz? İşte, Müzeler Haftası müzelere giriş ücretleri bilgisi.

2/3MÜZELER HAFTASINDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ

MÜZELER HAFTASI'NDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolaysıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.

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3/318-19 MAYIS HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ

18-19 MAYIS HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18- 19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı. Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde; İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi ve Hatay Deniz Müzesi.

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