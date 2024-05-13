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Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü 2024 hangi tarihte? İşte Hicri yılbaşı 2024 tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem Ayı 2024#Hicri Yılbaşı 2024#Aşure Günü 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 10:57

Hicri yılbaşı 2024 Diyanet takvimi ile belli oldu. Takvimde yer alan Muharrem ayı, Hicri yılın ilk ayı olarak bilinir ve yaklaşan bu ay için geri sayım sürüyor. "Haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı gösterilen" anlamlarına gelen Muharrem, savaşın yasak olduğu dört kutsal aydan biri olarak kabul edilir. Bu ay içinde ayrıca aşure günü olarak bilinen özel bir zaman dilimi de bulunmaktadır. Hicri yılbaşının başlangıcı olan Muharrem ayı için sayılı günler kalmışken, pek çok kişi 2024 Muharrem ayının ne zaman başlayacağını ve aşure günlerinin tarihini merak ediyor. Peki, Aşure ayı 2024 ne zaman, hangi ay? İşte Muharrem ayı başlama tarihi 2024!

1/6Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü 2024 hangi tarihte İşte Hicri yılbaşı 2024 tarihi

2024 yılı için Diyanet'in yayınladığı Hicri takvimde Muharrem ayı, Hicri yılbaşını ifade ediyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu ay, Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilir. Haram aylar arasında yer alan Muharrem ayında, Aşure günü de bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim'de doğrudan Muharrem ismi geçmese de, saldırı dışında savaşın yasaklandığı aylardan bahsedilir ve bu aylara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanır. 2024 yılında Muharrem ayının ve dolayısıyla Aşure gününün ne zaman başlayacağına dair detaylar merak konusu. İşte 2024 Muharrem ayının başlangıç tarihi!

2/6MUHARREM AYI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR, HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN

MUHARREM AYI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR, HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinir. 2024 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, Muharrem ayının başlangıcı 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Bu tarih, aynı zamanda Hicri yılbaşını da işaret ediyor ve yılın ilk günü olarak kabul ediliyor.

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3/6AŞURE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN

AŞURE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

Diyanet’in dini günler takvimine göre 2024 yılı aşure günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

4/6AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur)buyuruldu. (Şir'a)

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5/6Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü 2024 hangi tarihte İşte Hicri yılbaşı 2024 tarihi

Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü, "Sübhânellâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-Arş." duası okunabilir.

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

6/6Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü 2024 hangi tarihte İşte Hicri yılbaşı 2024 tarihi
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