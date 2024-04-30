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Muharrem ayı başlangıç tarihi 2024 | Aşure ayı 2024 ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ne zaman?

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#Muharrem Ayı 2024#Aşure Günü 2024#Hicri Yılbaşı 2024
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:48

Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayı 2024 yılı Diyanet takvimi ile paylaşıldı. Hicri takvime göre yılın1 . ayı olan Muharrem ayı başlangıç tarihi Müslümanlar tarafından büyük önem taşıyor. Haram aylardan birisi olarak bilinen Muharrem ayı içerisinde Aşure günü olarak bilinen bir zaman da vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir. Peki, Aşure ayı 2024 ne zaman başlayacak? İşte Muharrem ayı başlama tarihi 2024!

1/6Muharrem ayı başlangıç tarihi 2024 | Aşure ayı 2024 ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ne zaman

Hicri yılbaşı 2024 yılı Diyanet takvimi ile netlik kazandı. Hicri takvime göre yılın 1. ayı olan Muharrem ayı için geri sayım başladı. “Haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarındaki Muharrem ayı savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Muharrem ayı içerisinde aşure günü olarak bilinen de bir dönem vardır. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının başlamasına çok az bir süre kaldı. Peki, 2024 Muharrem ayı ne zaman? Aşure ayı 2024 ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

2/6MUHARREM AYI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR, HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN

MUHARREM AYI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR, HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın 1. ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini günler takvimine göre Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

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3/6AŞURE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN

AŞURE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

Diyanet’in dini günler takvimine göre 2024 yılı aşure günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

4/6AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur)buyuruldu. (Şir'a)

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5/6Muharrem ayı başlangıç tarihi 2024 | Aşure ayı 2024 ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ne zaman

Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü, "Sübhânellâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-Arş." duası okunabilir.

6/6Muharrem ayı başlangıç tarihi 2024 | Aşure ayı 2024 ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ne zaman

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

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#Muharrem Ayı 2024#Aşure Günü 2024#Hicri Yılbaşı 2024

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