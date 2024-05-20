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MSÜ TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonucu personeltemin sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Üniversitesi#Msü Tercih Sonuçları#Msü Yerleştirme Sonucu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 22:14

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih sonuçları için değerlendirme süreci başladı. 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen tercih başvurularının ardından adayların gözü kulağı MSÜ yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. MSÜ tercih sonuçları ilan edildikten sonra adaylar MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, MSÜ yerleştirme sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

1/4MSÜ TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonucu personeltemin sorgulama ekranı

2024 MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılacak duyuru ile erişime açılacak.Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları 20 Haziran tarihinde belli olmuştu. Peki, 2024 MSÜ yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, ayrıntılar.

2/4MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor. 

MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Aşağıdaki ekran üzerinden de tercih sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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3/42. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

2. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

4/4MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

p>Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden açıklanacak.

MİLLİ SAVUNMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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