MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023: Memur maaşına ara zam gelecek mi, Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA EK ZAM GELECEK Mİ?

2023 yılında yapılan %30’luk zam ile birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 688 lira olmuştu. Memur maaşı zam oranı her yıl Ocak ve Temmuz ayında netlik kazanıyor.



Memur maaşlarına ek zamla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 Temmuz ayından önce memur maaşı zam oranları netlik kazanacak.