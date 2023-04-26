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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023: Memur maaşına ara zam gelecek mi, Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 18:01

Memur maaş zammı ile ilgili gelişmeler kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacağını belirtti. Bu gelişmelerin akabinde çeşitli kadrolarda memur olarak çalışanlar yeni zam oranını sorguluyor. TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam enflasyon 12,52 oldu. 2023 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon verilerine göre de memur maaş zamları şekillenecek. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ek zam olacak mı? İşte ayrıntılar...

1/3MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023: Memur maaşına ara zam gelecek mi, Temmuz zammı ne kadar olacak İşte son gelişmeler...

Memur zammı son gelişmeleri kamu çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını bildirmişti. Bu gelişmeyle kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, hemşire ve diğer kadrolarda çalışanlar da alacakları zam oranını araştırıyor. Memur ve maaşlarına yılda iki defa zam uygulanıyor. Kamu çalışanları toplu sözleşme gereği enflasyon farkını alacak. Peki Memur maaşına ara zam gelecek mi, Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

2/3MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerine memur maaşına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Memur maaşlarına toplu sözleşmeye göre zam yapılacak. TÜİK Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı.

3/3EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA EK ZAM GELECEK Mİ

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA EK ZAM GELECEK Mİ?

2023 yılında yapılan %30’luk zam ile birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 688 lira olmuştu. Memur maaşı zam oranı her yıl Ocak ve Temmuz ayında netlik kazanıyor.

Memur maaşlarına ek zamla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 Temmuz ayından önce memur maaşı zam oranları netlik kazanacak.

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