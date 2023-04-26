MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023: Memur maaşına ara zam gelecek mi, Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Memur zammı son gelişmeleri kamu çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını bildirmişti. Bu gelişmeyle kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, hemşire ve diğer kadrolarda çalışanlar da alacakları zam oranını araştırıyor. Memur ve maaşlarına yılda iki defa zam uygulanıyor. Kamu çalışanları toplu sözleşme gereği enflasyon farkını alacak. Peki Memur maaşına ara zam gelecek mi, Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...