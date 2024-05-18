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Memur alımı olmayacak mı? Kamuya personel alımına sınırlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Kamuda Tasarruf Paketi#Memur Alımı Olacak Mı#Kamuda Personel Alımı Sınırlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 00:43

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasının ardından memur alımı olmayacak mı? sorusu gündeme geldi. Yayınlanan pakette kamuda istihdam emekli olanlarla sınırlandırılacağı bilgisi yer aldı. Memur alımlarına yönelik madde ile beraber kamuda personel alımı kafaları karıştırırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz değerlendirmelerde bulundu. Kamuda tasarruf paketine ilişkin açıklama yapan Yılmaz, bir sınır gerektiğini vurgulayarak, "Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz." dedi. İşte, kamuya personel alımına sınırlama gelecek mi? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

1/5Memur alımı olmayacak mı Kamuya personel alımına sınırlama gelecek mi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Kamuda memur alımı olmayacak mı, sorusu tasarruf paketi ile beraber öne çıkan başlıklardan oldu. Geçtiğimiz hafta Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Pakette yer alan memur atamalarına sınırlama maddesiyle birlikte gözler memur atamaları duracak mı? sorusunun yanıtına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başak Şengül, Kübra Par ve Duygu Gözde Arslan'ın sorularını tv100'de yanıtladı. Yılmaz memur alımlarıyla ilgili merak edilen soruları değerlendirdi. İşte, ayrıntılar.

2/5MEMUR ALIMLARI OLMAYACAK MI

MEMUR ALIMLARI OLMAYACAK MI?

Kamuda tasarruf paketine ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur alımlarıyla ilgili şunları söyledi;

Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Bir de personel harcamaları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar. Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için böyle bir sınır getirdik. Günün ihtiyacına göre planlama yapılmış olunacak. Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak.

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3/5TASARRUF PAKETİNDE MEMUR ATAMALARI

TASARRUF PAKETİ'NDE MEMUR ATAMALARI

Tasarruf paketini açıklayan Bakan Şimşek’in şunları ifade etmişti;

“Kamu istihdamında birinci husus 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz.

4/5Memur alımı olmayacak mı Kamuya personel alımına sınırlama gelecek mi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden YK ücreti alıyor. YK ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

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5/5Memur alımı olmayacak mı Kamuya personel alımına sınırlama gelecek mi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek, mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz.

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