Memur alımı olmayacak mı? Kamuya personel alımına sınırlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı!

Kamuda memur alımı olmayacak mı, sorusu tasarruf paketi ile beraber öne çıkan başlıklardan oldu. Geçtiğimiz hafta Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Pakette yer alan memur atamalarına sınırlama maddesiyle birlikte gözler memur atamaları duracak mı? sorusunun yanıtına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başak Şengül, Kübra Par ve Duygu Gözde Arslan'ın sorularını tv100'de yanıtladı. Yılmaz memur alımlarıyla ilgili merak edilen soruları değerlendirdi. İşte, ayrıntılar.