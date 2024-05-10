KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 | Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ayın kaçında, tatil kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı tarihleri 2024, yaklaşan haziran ayı ile beraber gündeme geldi. Müslümanların idrak ettiği 2024 Kurban Bayramı birinci günü ile beraber tam 4 gün idrak edilecek. 9 gün olan Ramazan Bayramı tatili sonrası, yılın ikinci dini bayramı için hazırlıklarına yön verenler, Kurban Bayramı tatil günlerine göre planlarını yapacaklar. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İşte, ayrıntılar.