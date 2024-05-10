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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 | Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ayın kaçında, tatil kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 01:27

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, sorusu Ramazan Bayramı sonrası öne çıkan konulardan oldu. Bayram tatili programlarına başlayanlar, tatil için yapılacak açıklamaya odaklandı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı hafta sonlarıyla beraber birleştiğinde uzun süreleri bulabiliyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından, Kurban Bayramı tatili için de beklentiler arttı. Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı haziran ayına denk gelecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? Bayram tatili kaç gün? İşte, Kurban Bayramı tatil tarihleri 2024 ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 | Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, tatil kaç gün Kurban Bayramı ne zaman

Kurban Bayramı tarihleri 2024, yaklaşan haziran ayı ile beraber gündeme geldi. Müslümanların idrak ettiği 2024 Kurban Bayramı birinci günü ile beraber tam 4 gün idrak edilecek. 9 gün olan Ramazan Bayramı tatili sonrası, yılın ikinci dini bayramı için hazırlıklarına yön verenler, Kurban Bayramı tatil günlerine göre planlarını yapacaklar. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İşte, ayrıntılar.

2/4KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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3/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı’nın 1. günü olacak.

4/4KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 | Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, tatil kaç gün Kurban Bayramı ne zaman

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

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