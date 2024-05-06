KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024 | Kurban Bayramı ayın kaçında, tatil kaç gün olacak, 9 gün mü? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

Kurban Bayramı tatili kaç gün, sorusu haziran ayı yaklaşırken, öne çıkan konulardan oldu. Bayram tatili programlarına başlayanlar, tatil için yapılacak açıklamaya odaklandı. Kurbanlık alımı ya da tatil için rezervasyon hazırlığında olacaklar, bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentilerini arttırdı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı hafta sonlarıyla beraber birleştiğinde uzun süreleri bulabiliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte, Kurban Bayramı tarihi ve ayrıntılar.