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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024 | Kurban Bayramı ayın kaçında, tatil kaç gün olacak, 9 gün mü? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 01:28

Kurban Bayramı tarihi ve tatilin kaç gün olacağı başta çalışanlar olmak üzere milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Müslümanların idrak ettiği 2024 Kurban Bayramı birinci günü ile beraber tam 4 gün idrak edilecek. 9 gün olan Ramazan Bayramı tatili sonrası, yılın ikinci dini bayramı için hazırlıklarına yön verenler, Kurban Bayramı tatil günlerine göre planlarını yapacaklar. Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı haziran ayına denk gelecek. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? 2024 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte, bayram tatili ile ilgili bilgiler.

1/3KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024 | Kurban Bayramı ayın kaçında, tatil kaç gün olacak, 9 gün mü Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı tatili kaç gün, sorusu haziran ayı yaklaşırken, öne çıkan konulardan oldu. Bayram tatili programlarına başlayanlar, tatil için yapılacak açıklamaya odaklandı. Kurbanlık alımı ya da tatil için rezervasyon hazırlığında olacaklar, bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentilerini arttırdı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı hafta sonlarıyla beraber birleştiğinde uzun süreleri bulabiliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte, Kurban Bayramı tarihi ve ayrıntılar.

2/3KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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3/3KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı’nın 1. günü olacak. Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

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