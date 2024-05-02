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Kurban Bayramı ne zaman 2024, ayın kaçında, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 09:38

Kurban Bayramı ne zaman 2024 yılı mayıs ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Bayram tatili programlarını şimdiden hazırlamak ve kurbanlık seçimine yoğunlaşmak için milyonlarca kişi hareket geçti. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanıyor. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2024, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün bayram tatili 9 gün mü? İşte Kurban Bayramı 2024 tarihleri...

1/3Kurban Bayramı ne zaman 2024, ayın kaçında, kaç gün kaldı Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak

2024 yılı Kurban Bayramı'nın hangi gün başlayacağı belli oldu. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında ortalama 2 ay süre bulunuyor. Tatil planı yapanlar yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı’nı bekliyor. Yılın en büyük ikinci bayramı olan Kurban Bayramı hafta sonlarıyla beraber birleştiğinde uzun süreleri bulabiliyor. Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2/3KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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3/3KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı’nın 1. günü olacak. Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

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