Kurban Bayramı ne zaman 2024, ayın kaçında, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

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Kurban Bayramı ne zaman 2024 yılı mayıs ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Bayram tatili programlarını şimdiden hazırlamak ve kurbanlık seçimine yoğunlaşmak için milyonlarca kişi hareket geçti. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanıyor. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2024, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün bayram tatili 9 gün mü? İşte Kurban Bayramı 2024 tarihleri...