KPSS başvuruları ne zaman bitecek, sorusu başvuru işlemleri devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Kamuda memur olmak isteyen üniversite mezunu adayların katılımı ile organize edilecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları mayıs ayında başladı. Sınav ücreti KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 350,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları için 235,00 TL, ÖABT (Her Bir Oturum İçin) 350,00 TL olarak ödenecek. Peki, KPSS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır? İşte, ayrıntılar.