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KPSS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM | KPSS lisans başvuruları ne zaman bitecek, sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS ÖABT, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri başvuru takvimi

Güncelleme Tarihi:

#KPSS Son Başvuru Tarihi#KPSS Lisans Başvuru Ücreti#KPSS Başvuruları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 20:40

KPSS alan bilgisi, eğitim bilimleri, ÖABT son başvuru tarihi yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) lisans düzeyinde gerçekleştirilecek oturumları için başvurular 3 Mayıs 2024 tarihinde başladı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurularını yapacak olan adaylar, KPSS lisans ücretini başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatıracaklar. KPSS sınav ücreti 16 Mayıs tarihine kadar ödenecek. Peki, KPSS son başvuru tarihi ne zaman? KPSS sınav parası ne kadar, hangi bankalara yatırılacak? İşte, 2024 KPSS lisans başvuru tarihleri ve konu hakkında ayrıntılar.

1/5KPSS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM | KPSS lisans başvuruları ne zaman bitecek, sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak KPSS ÖABT, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri başvuru takvimi

KPSS başvuruları ne zaman bitecek, sorusu başvuru işlemleri devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Kamuda memur olmak isteyen üniversite mezunu adayların katılımı ile organize edilecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları mayıs ayında başladı. Sınav ücreti KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 350,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları için 235,00 TL, ÖABT (Her Bir Oturum İçin) 350,00 TL olarak ödenecek. Peki, KPSS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır? İşte, ayrıntılar.

2/5KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS’nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz’da, Alan Bilgisi oturumu 20-21 Temmuz’da ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumları ise 4 Ağustos’ta düzenlenecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) de 22 Eylül’de uygulanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, adayların tümünün KPSS Lisans sınavına başvurarak 14 Temmuz’da yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olduğu belirtildi.

ÖSYM takvimine göre KPSS lisans başvuruları, 15 Mayıs’ta sona erecek.

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3/5KPSS LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR

KPSS LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL

ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

4/5KPSS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR

KPSS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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5/5KPSS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM | KPSS lisans başvuruları ne zaman bitecek, sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak KPSS ÖABT, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri başvuru takvimi

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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#KPSS Son Başvuru Tarihi#KPSS Lisans Başvuru Ücreti#KPSS Başvuruları Ne Zaman

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