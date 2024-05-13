Kamuda tasarruf paketi 2024 gelişmeleri ve açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Kamuda servisler kalktı mı? sorusu da bu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında personel servisi giderlerinin artması sonrası kamuda tasarruf kapsamında memurların toplu taşıma kartları ile yolculuk yapmaları sağlanacağı geçtiğimiz günlerde konuşuluyordu. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Peki, Servisler kalktı mı, aylık servis ücreti 2024 ne kadar olacak?