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Kamuda servis kalkıyor mu, 2024 servisler kalktı mı? Bakan Şimşek kamuda tasarruf paketi 2024 ile merak edilen konuyu açıkladı! Kamuda servis ücreti (yol parası) 2024 ne kadar, kaç TL olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Kamu Yol Parası 2024#Servisler Kalkıyor Mu#Kamuda Tasarruf Paketi 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 11:08

Kamuda servislerin kaldırılıp kaldırılmayacağı kamuoyunda merak edilen konulardan birisiydi. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Bu paket içerisinde özellikle kamu çalışanlarını ilgilendiren servis konuları da yer aldı. Bakan Şimşek personel servisleriyle ilgili merak edilen detayı açıkladı. Peki, Kamuda servisler kaldırıldı mı? Kamuda servis ücreti 2024 ne kadar, kaç TL olacak?

1/3Kamuda servis kalkıyor mu, 2024 servisler kalktı mı Bakan Şimşek kamuda tasarruf paketi 2024 ile merak edilen konuyu açıkladı Kamuda servis ücreti (yol parası) 2024 ne kadar, kaç TL olacak

Kamuda tasarruf paketi 2024 gelişmeleri ve açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Kamuda servisler kalktı mı? sorusu da bu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında personel servisi giderlerinin artması sonrası kamuda tasarruf kapsamında memurların toplu taşıma kartları ile yolculuk yapmaları sağlanacağı geçtiğimiz günlerde konuşuluyordu. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Peki, Servisler kalktı mı, aylık servis ücreti 2024 ne kadar olacak?

2/3KAMUDA SERVİS KALKIYOR MU, 2024 SERVİSLER KALKTI MI

KAMUDA SERVİS KALKIYOR MU, 2024 SERVİSLER KALKTI MI?

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Bakan Şimşek kamudaki servislerin kaldırılacağını, “İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.” cümleleriyle duyurdu.

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3/3KAMUDA SERVİS ÜCRETİ 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

KAMUDA SERVİS ÜCRETİ 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Servisler kaldırıldıktan sonra kamu çalışanlarına aylık ne kadar yol parası yatırılacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeler geldikçe haberimiz içerisine eklenecektir.

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