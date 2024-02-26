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İdrarınızın rengi size ne söylüyor?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#İdrar Rengi#İdrar Rengi Hastalık Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 09:52

Tuvaleti kullandıktan sonra hiç idrar renginizi kontrol ediyor musunuz? Bu haberi okuduktan sonra artık etmeye başlayacağınıza eminiz çünkü idrar renginiz size bir şeyler söylüyor.

1/9İdrarınızın rengi size ne söylüyor

Tuvaleti kullandıktan sonra klozete baktığınızda idrarınızın normalden daha açık veya daha koyu göründüğünü zaman zaman fark etmişsinizdir. Bu genellikle tükettiğiniz su miktarına göre değişir

Açık renkli veya berrak idrar yeterli sıvı aldığınızın bir işareti, daha koyu bir rengin ise daha fazla su içmeniz gerektiğinin bir göstergesi olabileceği yaygın bir bilgidir. Bunun nedeni sıvıların idrarın sarı pigmentlerini sulandırmasıdır.

 

2/9İdrarınızın rengi size ne söylüyor

DailyMail.com'a konuşan Mayo Clinic'te üroloji alanında asistan doktor olan Ashley Pountney, daha az içtiğimizde sarı rengin daha da güçlendiğini söyledi. Pountney, bazen idrar renginin kahverengiye, kırmızıya, yeşile ve hatta maviye bile dönebileceğini ifade etti.

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3/9İdrarınızın rengi size ne söylüyor

Bu renk değişimi nedenleri arasında bazen çok fazla kuşkonmaz yemeniz, çok fazla egzersiz yapmanız,  idrar yolu enfeksiyonu, iç kanama ya da karaciğer tıkanıklığı gibi sorunlardan mustarip olmanız yatabilir.

Pountney, renklerin insanlara biraz farklı görünebileceğini, örneğin size kırmızı görünen bir şeyin başka birine turuncu görünebileceğini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini söyledi ve ekledi:

 

4/9İdrarınızın rengi size ne söylüyor

“Endişeleriniz varsa ve özellikle de ağrılı idrara çıkma sorunu veya koyu turuncu idrarınız varsa, bu karaciğerinizin düzgün çalışmadığının bir işareti olabilir, mutlaka bir doktora görünün.”

 Peki hangi renk idrar ne anlama geliyor?

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5/9KIRMIZI VEYA PEMBE

KIRMIZI VEYA PEMBE

Kırmızı veya pembe idrar endişe verici olabilir. Pountney'e göre bu, idrar yolunda kanama olarak da bilinen hematüri belirtisi olmasıdır.

Genellikle prostat büyümesi, böbrek taşları ve kistlerin varlığı idrar yoluna baskı yaparak kan damarlarını parçalayabilir. Böbrek taşları ve kistler şiddetli ağrıya ve idrar yapma zorluğuna neden olabilir.

Ancak kanama her zaman ciddi bir tıbbi sorundan kaynaklı olmayabilir. Pountney, tüberküloz tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kanamanın artmasına neden olabileceğini, bazı kan sulandırıcı ilaçların da kanama ihtimalinin artmasına neden olabileceğini söyledi ve ekledi: “Kırmızı renkli idrar bazen kan değil pancar, böğürtlen gibi yiyecekler idrarın kırmızı veya pembe gelmesine neden olabilir."

6/9TURUNCU

TURUNCU

Havucun turuncu renginden beta karoten pigmenti sorumludur. Çok fazla havuç yemek idrarınızı turuncuya çevirebilir. Ayrıca, aldığınız antiinflamatuar ilaçlar ya da idrar yolu ve mantar enfeksiyonlarının semptomlarını hafifletmek için kullanılan bazı ilaçlar da idrar rengini değiştirebilen turuncu-kırmızı bir boya içerir.

Pountney, "Kabızlık ilaçları, şişliği ve tahrişi azaltan ilaçlar ve kansere yönelik bazı kemoterapi ilaçları gibi idrarı turuncuya çevirebilir" dedi.

Pountney, A ve B-12 gibi bazı vitamin takviyelerinin de idrarı turuncuya veya sarı-turuncuya çevirebileceğini, bunların da havuç gibi yiyecekleri turuncu yapan bir pigment olan beta karoten içerdiğini ifade etti.

Ancak turuncu idrarın daha ciddi bir soruna da işaret edebileceğine dikkat çeken Pountney, “Turuncu idrar, özellikle açık renkli dışkınız varsa, karaciğer veya safra kanalında bir sorunun işareti olabilir. Ayrıca dehidrasyon da idrarın turuncu görünmesine de neden olabilir.” dedi.

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7/9MAVİ VEYA YEŞİL

 MAVİ VEYA YEŞİL

İster inanın ister inanmayın ama idrarınız mavi ya da yeşile dönebilir. Pountney, bunun en yaygın nedeninin tıbbi testlerde kullanılan boyalar olduğunu söyledi. (Mesela taramalarda ve ameliyatlarda kullanılan su bazlı bir boya olan metilen mavisi)

Pountney, depresyon, ülser ve reflüye yönelik bazı ilaçların da idrarı yeşilimsi maviye çevirebileceğini, bunlar arasında bazı antidepresanların, mide bulantısını ve reflüyü tedavi etmek bazı reçetesiz ilaçların, ayrıca nadir görülen genetik bir bozukluk olan iyi huylu hiperkalseminin çocuklarda mavi idrar görülmesine neden olabileceğini belirtti.

8/9KOYU KAHVERENGİ

KOYU KAHVERENGİ       

Pountney, eğer idrarınız kahverengiyse, bunun sebze ve baklagillere aşırı yüklendiğinizin bir işareti olabileceğini, ek olarak sıtma, kabızlık, yüksek kolesterolü tedavi etmek ve önlemek için kullanılan bazı antibiyotiklerin ve kas gevşeticilerinin de idrarı koyulaştırabileceğini söyledi ve ekledi:

 

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9/9 İdrarınızın rengi size ne söylüyor

“Bazı karaciğer ve böbrek bozuklukları ve idrar yolu enfeksiyonları idrarı koyu kahverengiye çevirebilir. Örneğin safra kanalının tıkanması idrarın koyulaşmasına neden olabilir.  İdrar yolu çevresinde kanama kırmızı veya pembe kana yol açsa da iç kanama idrar rengini kahverengi veya kola rengine çevirebilir. Ayrıca çok fazla egzersiz yaparsanız, vücutta atık birikmesine ve idrarınızın koyulaşmasına neden olan kas yaralanmalarına yol açabilir.”

 

 

 

 

 

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#Sağlık#İdrar Rengi#İdrar Rengi Hastalık Belirtileri

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