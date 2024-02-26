İdrarınızın rengi size ne söylüyor?

TURUNCU

Havucun turuncu renginden beta karoten pigmenti sorumludur. Çok fazla havuç yemek idrarınızı turuncuya çevirebilir. Ayrıca, aldığınız antiinflamatuar ilaçlar ya da idrar yolu ve mantar enfeksiyonlarının semptomlarını hafifletmek için kullanılan bazı ilaçlar da idrar rengini değiştirebilen turuncu-kırmızı bir boya içerir.

Pountney, "Kabızlık ilaçları, şişliği ve tahrişi azaltan ilaçlar ve kansere yönelik bazı kemoterapi ilaçları gibi idrarı turuncuya çevirebilir" dedi.

Pountney, A ve B-12 gibi bazı vitamin takviyelerinin de idrarı turuncuya veya sarı-turuncuya çevirebileceğini, bunların da havuç gibi yiyecekleri turuncu yapan bir pigment olan beta karoten içerdiğini ifade etti.

Ancak turuncu idrarın daha ciddi bir soruna da işaret edebileceğine dikkat çeken Pountney, “Turuncu idrar, özellikle açık renkli dışkınız varsa, karaciğer veya safra kanalında bir sorunun işareti olabilir. Ayrıca dehidrasyon da idrarın turuncu görünmesine de neden olabilir.” dedi.