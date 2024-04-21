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Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Geri sayım başladı! Gözler ABD Merkez Bankası Fed Mayıs ayı faiz kararında

Güncelleme Tarihi:

#Fed#Faiz Kararı#ABD Merkez Bankası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 17:13

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi piyasaların heyecanlı bekleyişi başladı. Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan piyasa uzmanlarının son tahminleri belli oldu. Peki, 2024 Mayıs ayı ayı Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

1/4Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak Geri sayım başladı Gözler ABD Merkez Bankası Fed Mayıs ayı faiz kararında

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına saatler kaldı. Piyasalar tarafından heyecanla beklenen karar bugün açıklanacak. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merak edilen ayrıntılar belli oldu. İşte ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı saati...

2/4FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararı toplantısı dün 30 Nisan  ve bugün 1 Mayıs Çarşamba günü şeklinde kamuoyuyla paylaşıldı. Fed'in faiz kararı bugün saat 21.30'da açıklanacak.

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3/4FED FAİZ KARARI NE OLUR

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed yetkilileri Loretta Mester ve Mary Daly Salı günü 2024 yılı için üç faiz indiriminin hala muhtemel olduğunun sinyalini verirken, Mester Haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu ima etti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 2024'ün başında beklenenden daha sıcak rakamlara rağmen enflasyon tablosunun "çok fazla değişmediğini" kaydetti.

Mester, "Ancak güvenimi artırmak için daha fazla veri görmem gerekiyor. Bazı aylık veriler, enflasyondaki düşüş sürecinin durup durmadığı ya da yıl başı verilerinin fiyat istikrarına geri dönüş yolunda geçici bir sapmayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda bize daha iyi bir fikir verecektir" diye konuştu.

Mester, bu yıl üç faiz indiriminin hala uygun olduğunu düşündüğünü, ancak daha azına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının "yakın bir karar" olduğunu da vurguladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de 2024'teki üç kesintiyi "çok makul bir temel" olarak nitelendirirken, "hala yapacak daha çok işimiz var" dedi.

Mester ve Daly, 2024'teki kesinti sayısına ilişkin güvence veren son Fed yetkilileri oldular ve aynı zamanda Fed'in para politikasını gevşetmek için acelesi olmadığını da açıkça ortaya koydular.

4/4FED YÖNETİCİSİNDEN FAİZ MESAJI

FED YÖNETİCİSİNDEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in faiz oranını indirmeyi düşünmek için zamanı olmadığını söyledi. Bowman, ABD'de enflasyondaki gerilemenin durması halinde daha fazla faiz artırımının masada olabileceğini ifade etti.

Fed, faiz indirmek için ABD enflasyonunun yüzde 2'ye inmesi gerektiğini işaret etmişti. Bowman, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmeye devam etmesi muhtemel olsa da, "Henüz politika faizini düşürmenin uygun olduğu noktada değiliz ve enflasyona yönelik bir takım yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Bowman, işgücü piyasasındaki güçlenmenin devam etmesiyle birlikte enflasyonun daha fazla düşeceği yönündeki görünümünün hâlâ geçerli olduğunu söyledi ve "Bu gerçekleşirse, para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için federal fon oranının kademeli olarak düşürülmesi eninde sonunda uygun hale gelecektir." diye ekledi. 

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#Fed#Faiz Kararı#ABD Merkez Bankası

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