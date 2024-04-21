Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Geri sayım başladı! Gözler ABD Merkez Bankası Fed Mayıs ayı faiz kararında

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed yetkilileri Loretta Mester ve Mary Daly Salı günü 2024 yılı için üç faiz indiriminin hala muhtemel olduğunun sinyalini verirken, Mester Haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu ima etti.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 2024'ün başında beklenenden daha sıcak rakamlara rağmen enflasyon tablosunun "çok fazla değişmediğini" kaydetti.



Mester, "Ancak güvenimi artırmak için daha fazla veri görmem gerekiyor. Bazı aylık veriler, enflasyondaki düşüş sürecinin durup durmadığı ya da yıl başı verilerinin fiyat istikrarına geri dönüş yolunda geçici bir sapmayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda bize daha iyi bir fikir verecektir" diye konuştu.



Mester, bu yıl üç faiz indiriminin hala uygun olduğunu düşündüğünü, ancak daha azına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının "yakın bir karar" olduğunu da vurguladı.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de 2024'teki üç kesintiyi "çok makul bir temel" olarak nitelendirirken, "hala yapacak daha çok işimiz var" dedi.



Mester ve Daly, 2024'teki kesinti sayısına ilişkin güvence veren son Fed yetkilileri oldular ve aynı zamanda Fed'in para politikasını gevşetmek için acelesi olmadığını da açıkça ortaya koydular.