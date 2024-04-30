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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? İşte, FED toplantı tarihi ve konu hakkında ayrılı bilgiler.

Güncelleme Tarihi:

#FED Faiz Kararı 2024#ABD Merkez Bankası#FED Toplantısı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:50

FED faiz kararı 2024 nisan ayı için küresel piyasalarda gözler toplantı tarihine çevrildi. Fed için eylül veya yıl sonu faiz indirimine başlama öngörüleri bazı Fed üyelerinin açıklamalarıyla gündeme gelirken, bu ay da Fed’in faiz indirim beklentilerinde ertelenme öngörülüyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası yöneticilerinden Michelle Bowman, gerektiği takdirde ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım seçeneğinin masada olabileceğini söyledi. Peki, FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 FED toplantısı hangi gün yapılacak? 2024 ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi!

1/5FED faiz kararı ne zaman açıklanacak FED faiz kararı ne olur İşte, FED toplantı tarihi ve konu hakkında ayrılı bilgiler.

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ile faiz kararı merakla bekleniyor. Altın, dolar ve kripto olmak üzere dünya piyasalarında etkili olan ABD Merkez Bankası (FED), nisan faiz kararını belirlemek üzere toplanacak. Mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutan FED'in bu ay faiz indirimi yapıp yapmayacağı yatırımcılara önemli mesajlar verecek. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bu yıl üç faiz indirimi beklediklerini söylemişti. Peki, FED nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün? İşte, ayrıntılı bilgiler.

2/5FED FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in bir sonraki faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise 1 Mayıs’ta saat 21:00'da açıklanacak.

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3/5FED FAİZ KARARI NE OLUR

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed yetkilileri Loretta Mester ve Mary Daly Salı günü 2024 yılı için üç faiz indiriminin hala muhtemel olduğunun sinyalini verirken, Mester Haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu ima etti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 2024'ün başında beklenenden daha sıcak rakamlara rağmen enflasyon tablosunun "çok fazla değişmediğini" kaydetti.

Mester, "Ancak güvenimi artırmak için daha fazla veri görmem gerekiyor. Bazı aylık veriler, enflasyondaki düşüş sürecinin durup durmadığı ya da yıl başı verilerinin fiyat istikrarına geri dönüş yolunda geçici bir sapmayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda bize daha iyi bir fikir verecektir" diye konuştu.

Mester, bu yıl üç faiz indiriminin hala uygun olduğunu düşündüğünü, ancak daha azına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının "yakın bir karar" olduğunu da vurguladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de 2024'teki üç kesintiyi "çok makul bir temel" olarak nitelendirirken, "hala yapacak daha çok işimiz var" dedi.

Mester ve Daly, 2024'teki kesinti sayısına ilişkin güvence veren son Fed yetkilileri oldular ve aynı zamanda Fed'in para politikasını gevşetmek için acelesi olmadığını da açıkça ortaya koydular.

4/5FED YÖNETİCİSİNDEN FAİZ MESAJI

FED YÖNETİCİSİNDEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in faiz oranını indirmeyi düşünmek için zamanı olmadığını söyledi. Bowman, ABD'de enflasyondaki gerilemenin durması halinde daha fazla faiz artırımının masada olabileceğini ifade etti.

Fed, faiz indirmek için ABD enflasyonunun yüzde 2'ye inmesi gerektiğini işaret etmişti. Bowman, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmeye devam etmesi muhtemel olsa da, "Henüz politika faizini düşürmenin uygun olduğu noktada değiliz ve enflasyona yönelik bir takım yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Bowman, işgücü piyasasındaki güçlenmenin devam etmesiyle birlikte enflasyonun daha fazla düşeceği yönündeki görünümünün hâlâ geçerli olduğunu söyledi ve "Bu gerçekleşirse, para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için federal fon oranının kademeli olarak düşürülmesi eninde sonunda uygun hale gelecektir." diye ekledi. 

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5/5FED TOPLANTI TARİHLERİ

FED TOPLANTI TARİHLERİ

11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024

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