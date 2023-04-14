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EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte ödeme tarihleri

Güncelleme Tarihi:

#EYT Emekli Maaşı Ödemesi#Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak#Eyt Maaş Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 00:15

EYT emekli maaşı ödemeleri ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle başvurularını SGK ve e-Devlet üzerinden yapanlar EYT ilk maaş ödeme tarihine odaklandı. 1999 öncesi sigortalı olma ve 5000 prim gün şartını karşılayanlar EYT emekli maaşlarını banka hesaplarından çekecekler. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre emekli bayram ikramiyeleri bugün yatırılmaya başlanacak. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak? İşte, EYT ilk emekli maaşı ödemeleri ayın kaçında? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/4EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023 EYT ilk emekli maaşı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında ödenecek İşte ödeme tarihleri

EYT ilk maaş ödeme tarihi, emeklilik başvurularını tamamlayanlar tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler, ilk maaşların yatacağı tarihe çevrilmişti. Düzenleme çerçevesinde 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı ve yaklaşık 1 milyon 500 bini aşkın başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT ile emekli olmaya hak kazananlar için ödeme tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre EYT emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak.

2/4EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN?

SGK'dan gelen açıklamayla EYT maaş ödeme tarihleri belli oldu. EYT’li vatandaşların bağlanan emekli aylıkları tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacak.

Buna göre 4/a (SSK) için her ayın 17 ila 26’sı arasında,

4/ b / (Bağ-Kur) için ise her ayın 25 ila 28’i arasında hesaplardan çekilebilecek.

3/4EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Emekli maaşı ve Ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.

4/4EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: “En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.”

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