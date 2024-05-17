Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı? Evet Hayır yarışması ile hafızalarda yer edinmişti! İşte Erkan Yolaç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisinden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de ordu evinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosu’na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.

Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açıp işlettiler. “Yolaç Gömlekleri” adı ile gömlek üretip sattılar.

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika’ya yerleşmiştir.

Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçiren Yolaç çifti, burada kendi dünyalarını kurmuştur.