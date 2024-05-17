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Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı? Evet Hayır yarışması ile hafızalarda yer edinmişti! İşte Erkan Yolaç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 14:37

Ünlü televizyon sunucusu Erkan Yolaç hayatını kaybetti. Usta isim bir döneme damga vuran Evet Hayır programının sunuculuğunu üstlenmişti. 89 yaşındaki ünlü sunucu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Peki Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte Erkan Yolaç hayatı ve biyografisi...

1/3Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı Evet Hayır yarışması ile hafızalarda yer edinmişti İşte Erkan Yolaç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

Evet Hayır yarışması ile hafızalara kazınan Erkan Yolaç hayatını kaybetti. 89 yaşındaki ünlü sunucu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Vefat haberinin ardından Erkan Yolaç'ın hayatı hakkında bilgiler de merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

2/3ERKAN YOLAÇ KİMDİR

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne’lidir. Babası zamanında Bulgaristan Sofya’dan göç etmiştir. 6 yaşındayken istanbul’a taşınan Erkan Yolaç'ın Faik adında bir kardeşi vardır.

Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951’de Karabük’e taşınınca Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okudu. 1951 yılında babası öldü.

Babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi’ne işe başladı. Belediye mikrofonundan bir gün ona duyuru okuttular. Belediye reisi, beğenince “Hep o okusun” demiş, böylece ilk sunuculuğu başladı. Bir yandan da tabelacılık yaptı. Zor da olsa liseyi bitirdi.

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3/3Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı Evet Hayır yarışması ile hafızalarda yer edinmişti İşte Erkan Yolaç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisinden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de ordu evinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosu’na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.

Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açıp işlettiler. “Yolaç Gömlekleri” adı ile gömlek üretip sattılar.

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika’ya yerleşmiştir.

Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçiren Yolaç çifti, burada kendi dünyalarını kurmuştur.

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