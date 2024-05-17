Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı? Evet Hayır yarışması ile hafızalarda yer edinmişti! İşte Erkan Yolaç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?
Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne’lidir. Babası zamanında Bulgaristan Sofya’dan göç etmiştir. 6 yaşındayken istanbul’a taşınan Erkan Yolaç'ın Faik adında bir kardeşi vardır.
Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951’de Karabük’e taşınınca Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okudu. 1951 yılında babası öldü.
Babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi’ne işe başladı. Belediye mikrofonundan bir gün ona duyuru okuttular. Belediye reisi, beğenince “Hep o okusun” demiş, böylece ilk sunuculuğu başladı. Bir yandan da tabelacılık yaptı. Zor da olsa liseyi bitirdi.