CANLI YAYIN: THY Emlak Konut Arnavutköy Kura SONUÇLARI! KURA BAŞLADI! THY Emlak Konut Kura Çekilişi Canlı Yayın Bilgisi!

THY Emlak Konut kura çekilişi ve kura sonuçları için beklenen güne girildi. THY ile Emlak Konut'un işbirliği ile inşa edilen kura çekilişi, canlı yayın ile erişime açılacak. İstanbul Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, ilk evini alacaklara özel inşa edilen, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nde ev sahipleri canlı yayın sonrasında erişime açılacak. THY ve Emlak Konut işbirliğiyle yapılacak olan Yenişehir Arnavutköy Projesi kapsamında yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrıldı. İşte, THY Emlak Konut kura çekilişi canlı yayın bilgileri