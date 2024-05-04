CANLI YAYIN: THY Emlak Konut Arnavutköy Kura SONUÇLARI! KURA BAŞLADI! THY Emlak Konut Kura Çekilişi Canlı Yayın Bilgisi!

ÖDEME PLANLARI BELLİ OLDU

3 milyon 800 bin liralık 1+1'lik daire için örnek ödeme planına göre, peşin ödeme yapılması halinde tutar, 2 milyon 850 bin TL'nin ödenmesi ile kapanacak. Vade sayısı arttıkça, taksit tutarı ve faiz oranları da değişiklik gösterecek.