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CANLI YAYIN: THY Emlak Konut Arnavutköy Kura SONUÇLARI! KURA BAŞLADI! THY Emlak Konut Kura Çekilişi Canlı Yayın Bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#Emlak Konut#Emlak Konut Kura Çekilişi#Emlak Konut Thy
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 11:27

THY Emlak Konut Arnavutköy Kura çekimi canlı yayın ile tamamlandı. Kura sonuçları ile birlikte hak sahipleri belli olacak. En düşük 3 milyon 370 bin TL'den başlayan Yenişehir Evleri, 7 milyon 700 bin TL'ye kadar sahiplendirilecek. En küçük daire net 37,97 metrekare olurken, en büyük dairenin metrekaresi 84,42 olacak. 2025'in Mayıs ayında teslim edilmesi beklenen ilk etapta ise 3 bin konutluk teslimin, THY personeline yapılacağı aktarıldı. Toplam 12 bin 897 adetlik bağımsız bölümden kalan kısımların ise tamamlandıkça teslim edilmesi planlanıyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy Kura Sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy Kura çekimi canlı yayın bilgileri

1/6CANLI YAYIN: THY Emlak Konut Arnavutköy Kura SONUÇLARI KURA BAŞLADI THY Emlak Konut Kura Çekilişi Canlı Yayın Bilgisi

THY Emlak Konut kura çekilişi ve kura sonuçları için beklenen güne girildi. THY ile Emlak Konut'un işbirliği ile inşa edilen kura çekilişi, canlı yayın ile erişime açılacak. İstanbul Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, ilk evini alacaklara özel inşa edilen, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nde ev sahipleri canlı yayın sonrasında erişime açılacak. THY ve Emlak Konut işbirliğiyle yapılacak olan Yenişehir Arnavutköy Projesi kapsamında yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrıldı. İşte, THY Emlak Konut kura çekilişi canlı yayın bilgileri

2/6THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

THY Emlak Konut kura çekilişi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirilecek.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/6THY EMLAK KONUT ÖDEME PLANI

THY EMLAK KONUT ÖDEME PLANI

Emlak Konut resmi internet sitesinde yer alan ödeme planında metrekare başına yapılacak olan ödeme planları paylaşıldı.

4/6THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI

İlk kura da 2 bin 894 bağımsız alan için konut sahipleri belirlenecek. Kura çekiliş sonuçları, canlı yayının sonlanmasının akabinde gün içerisinde netlik kazanacak.

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5/6ÖDEME PLANLARI BELLİ OLDU

ÖDEME PLANLARI BELLİ OLDU

3 milyon 800 bin liralık 1+1'lik daire için örnek ödeme planına göre, peşin ödeme yapılması halinde tutar, 2 milyon 850 bin TL'nin ödenmesi ile kapanacak. Vade sayısı arttıkça, taksit tutarı ve faiz oranları da değişiklik gösterecek.

6/6BİNALAR ZEMİN+6 KAT OLARAK PLANLANDI

BİNALAR ZEMİN+6 KAT OLARAK PLANLANDI

Proje genelinde 12.456 adet konut , 441 adet ticari ünite olmak üzere toplam 12.897 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış proje Z+6 kat olacak şekilde planlandı. Daire tipleri;1+1, 2+1, 3+1’dir.

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