Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı?

Emekliye refah payı var mı? sorusu emekli maaş zammı ile öne çıkan konulardan biri. SSK, BAĞ-KUR emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Yeni ve güncel emekli aylıkları, TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenecek. 2024 Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25 zam yapılmıştı. Ayrıca Ocak-Temmuz dönemi en düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Temmuz ayı yaklaşırken emekli aylığı zam hesaplamaları da başladı. Bununla beraber 'Emekliye refah payı verilecek mi' sorusu da öne çıkan konulardan biri oldu. İşte konu hakkında bilgiler...