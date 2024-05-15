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Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 15:02

Emekliye refah payı verilecek mi? sorusuna Bakan Işıkhan'dan yanıt geldi. SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplamaları, Temmuz ayına yaklaşırken gündemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. SGK 4A, 4B, 4C aylıkları Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre güncellenecek. Emekli maaşı zam oranları, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında netlik kazanacak. 6 aylık enflasyon farkına göre de emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belirlenecek. Diğer taraftan emeklilere refah payı konusu da gündeme geldi. Peki Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/8Emekliye refah payı verilecek mi 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı

Emekliye refah payı var mı? sorusu emekli maaş zammı ile öne çıkan konulardan biri. SSK, BAĞ-KUR emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Yeni ve güncel emekli aylıkları, TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenecek. 2024 Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25 zam yapılmıştı. Ayrıca Ocak-Temmuz dönemi en düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Temmuz ayı yaklaşırken emekli aylığı zam hesaplamaları da başladı. Bununla beraber 'Emekliye refah payı verilecek mi' sorusu da öne çıkan konulardan biri oldu. İşte konu hakkında bilgiler...

2/8SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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3/8Emekliye refah payı verilecek mi 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı

Bakan Işıkhan, enflasyon rakamlarının çok iyi olduğunu belirtti ve emekliye refah payı verilmesi konusunda da "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim." açıklamasında bulundu.

4/8ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, OLACAK MI

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, OLACAK MI?

Asgari ücrette ara zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Işıkhan, böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi.

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5/8Emekliye refah payı verilecek mi 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı

Bakan Işıkhan, “Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel” dedi.

6/8REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLİR

REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

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7/8Emekliye refah payı verilecek mi 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.

8/8Emekliye refah payı verilecek mi 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı
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