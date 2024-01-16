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EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 || Emekliye ek zam ne kadar olacak, olacak mı? En düşük emekli maaşı ek zam oranı hesaplama

Güncelleme Tarihi:

#Emekliye Ek Zam#Emekli Maaş Zammı#Emekliye Ek Zam Oranı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 13:53

16 Ocak Salı Kabine Toplantısı öncesi emekli maaş zammı için araştırmalar hız kazandı. Kabine Toplantısı konuları arasında emekliye ek zam olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca emekli maaşlarına bugün yapılacak olan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya odaklandı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul-yetim maaşlarına yapılacak ek zammı merak ediyor. Peki, emekliye ek zam oranı yüzde kaç olacak? Emekliye ek zam olacak mı? İşte, en düşük emekli kök maaş hesaplama tablosu...

1/5EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 || Emekliye ek zam ne kadar olacak, olacak mı En düşük emekli maaşı ek zam oranı hesaplama

Milyonlarca emekli ek zam beklentisi içerisinde Kabine Toplantısı kararlarını bekliyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün saat 14:00'da toplanacak. Kabine Toplantısı konuları arasında emekliye ek zam da yer alıyor. Mevcutta emekliler yüzde 37,57 oranında zammı hak etmişti. Refah payı ve ek zamla birlikte emekliye ek zam ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı 2024 ek zam kök maaş bilgileri...

 

2/5EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2024

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2024?

Maaşlara yapılacak zammın belirlendiği Ocak ve Temmuz ayına ilişkin olarak milyonlarca memur, asgari ücretli ve SSK, Bağ-Kur-tarım emeklisini gözü enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 ve emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon rakamlarının kümülatif toplamı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.

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3/5EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK 2024

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK 2024?

En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.

4/5EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 || Emekliye ek zam ne kadar olacak, olacak mı En düşük emekli maaşı ek zam oranı hesaplama

Yapılacak kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verilecek zamma ilişkin açıklamada bulunması ve sonrasında Meclis'te yapılacak düzenleme ile emeklilerin maaşlarını alma tarihlerinden önce yeni zammın kanunlaşması bekleniyor.

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5/5EMEKLİYE EK ZAM KÖK MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU

EMEKLİYE EK ZAM KÖK MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU

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