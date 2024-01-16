EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 || Emekliye ek zam ne kadar olacak, olacak mı? En düşük emekli maaşı ek zam oranı hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2024?

Maaşlara yapılacak zammın belirlendiği Ocak ve Temmuz ayına ilişkin olarak milyonlarca memur, asgari ücretli ve SSK, Bağ-Kur-tarım emeklisini gözü enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 ve emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon rakamlarının kümülatif toplamı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.