DGS sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM DGS sınav ve başvuru tarihi bilgisi

DGS sınavı ne zaman sorusu gündemde yer alıyor. ÖSYM Dikey Geçiş sınavı takvimi geçtiğimiz yıl sonunda yayınlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, sayısal ve sözel oturumdan oluşan DGS sınavlarına katılım sağlayacak. DGS başvuru işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruları kaçıran veya unutan adaylar için geç başvurular alınacak. DGS sınav takvimiyle beraber ÖSYM YKS, KPSS, ALES, MSÜ gibi merkezi sınav takvimini paylaştı. Peki 2024 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuru takvimi açıklandı mı? İşte, 2024 DGS sınav ve başvuru takvimi…