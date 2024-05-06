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DGS sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM DGS sınav ve başvuru tarihi bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#2024 DGS Ne Zaman#DGS Sınav Tarihi#DGS Başvuru Takvimi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 10:47

DGS sınavı 2024 yılında 4 yıllık eğitime dahil olmak isteyen adaylar için önem arz ediyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından duyurulan 4 yıllık üniversitelere geçiş yapma imkanı yakalıyor. Ön lisans eğitimini tamamlayan veya şartları sağlayan adaylar ise DGS sınavları için hazırlıklarına başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılı DGS sınav ve başvuru takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS başvuruları Mayıs ayında alınacak ve sınav ise Haziran ayında organize edilecek. Peki 2024 DGS sınav ve başvuruları ne zaman? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi…

1/4DGS sınavı ne zaman yapılacak 2024 ÖSYM DGS sınav ve başvuru tarihi bilgisi

DGS sınavı ne zaman sorusu gündemde yer alıyor. ÖSYM Dikey Geçiş sınavı takvimi geçtiğimiz yıl sonunda yayınlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, sayısal ve sözel oturumdan oluşan DGS sınavlarına katılım sağlayacak. DGS başvuru işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruları kaçıran veya unutan adaylar için geç başvurular alınacak. DGS sınav takvimiyle beraber ÖSYM YKS, KPSS, ALES, MSÜ gibi merkezi sınav takvimini paylaştı. Peki 2024 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuru takvimi açıklandı mı? İşte, 2024 DGS sınav ve başvuru takvimi…

2/42024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu.

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre önümüzdeki yıl Dikey geçiş sınavı 30 Haziran Pazar günü organize edilecek.

 

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3/4DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs’ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs’ta sona erecek.

4/4DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

 

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