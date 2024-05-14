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DGS 2024 BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHİ || DGS başvuru son gün ne zaman, nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

Güncelleme Tarihi:

#2024 DGS Ne Zaman#DGS Sınav Tarihi#DGS Başvuru Takvimi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 09:41

2024 DGS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla başladı. ÖSYM Dikey Geçiş sınavı takvimi geçtiğimiz yıl sonunda yayınlandı. DGS (Dikey Geçiş Sınavı), Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. DGS başvuru tarihi 2024 belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruları kaçıran veya unutan adaylar için geç başvurular alınacak. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar? İŞte DGS başvuru kılavuzu ile DGS 2024 başvuru tarihi ve ücreti

1/5DGS 2024 BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHİ || DGS başvuru son gün ne zaman, nasıl yapılır DGS başvuru ücreti ne kadar

DGS sınavı başvuru tarihi ve kılavuzu ÖSYM AİS ekranından yayımlandı. DGS sınavı 2024 yılında 4 yıllık eğitime dahil olmak isteyen adaylar için önem arz ediyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından duyurulan 4 yıllık üniversitelere geçiş yapma imkanı yakalıyor. Ön lisans eğitimini tamamlayan veya şartları sağlayan adaylar ise DGS sınavları için hazırlıklarına başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılı DGS sınav ve başvuru takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS başvuruları Mayıs ayında alınacak ve sınav ise Haziran ayında organize edilecek. Peki 2024 DGS sınav ve başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi…

2/5DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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3/52024 DGS BAŞVURU TARİHİ

2024 DGS BAŞVURU TARİHİ

Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/5DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda 2024 DGS sınavı başvuru ücreti 590 TL olarak belirlendi.

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5/5DGS SINAV TARİHİ 2024

DGS SINAV TARİHİ 2024

Dikey geçiş sınavı 30 Haziran Pazar günü organize edilecek.

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