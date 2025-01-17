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David Lynch kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? | Ünlü yönetmen David Lynch filmleri, hayatı ve biyografisi!

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#David Lynch Kimdir#ABD'li Yönetmen David Lynch Filmleri#David Lynch Hayatı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 01:53

ABD'li yönetmen David Lynch'in filmleri, hayatı ve biyografisi ölüm haberiyle yeniden gündeme geldi. "Mavi Kadife" ve "Mulholland Çıkmazı" filmleriyle tanınan dünyaca ünlü yönetmen David Lynch, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan David Lynch amfizem teşhisi aldığını ve artık evinden dışarı çıkamadığını söylemişti. Cannes Film Festivali'nde "Vahşi Duygular" filmiyle Palme d'Or (Altın Palmiye) ödülüne layık görülen Lynch, aynı zamanda tanınmış bir ressamdı. Filmlerinde kısık sesli gürültüler, çürümüş nesneler, bozulmuş karakterler ve polarize edilmiş karanlık dünyalar kurgulaması ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, David Lynch kimdir, kaç yaşındaydı? David Lynch neden öldü? İşte, David Lynch'in hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.