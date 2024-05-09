Çöl tozu geri geliyor! Toz bulutu (toz taşınımı) ne zaman başlayacak, hangi günler etkili olacak?

ÇÖL TOZU (TOZ TAŞINIMI) NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜNLER ETKİLİ OLACAK?

Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımının orta seviyede, Güneydoğu Anadolu'da ise daha kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise toz taşınımı genellikle hafif, yer yer orta şiddette olacak. Bu durum, hava kalitesinin düşmesine, görüş mesafesinin azalmasına ve yağmur ile birlikte çamurlu yağışların meydana gelmesine neden olabilir. Ayrıca sağlık sorunlarına karşı da uyanık ve önlem alınması tavsiye ediliyor.