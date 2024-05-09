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Çöl tozu geri geliyor! Toz bulutu (toz taşınımı) ne zaman başlayacak, hangi günler etkili olacak?

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#Çöl Tozu#Toz Bulutu#Toz Taşınımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 17:11

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehirde etkili olan çöl tozu yeniden etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı görülecek. Cumartesi günü de toz taşınımının Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Ayrıca, yurdun batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı. Peki, Toz bulutu ne zaman başlayacak? İşte toz taşınımı ile ilgili detaylar...

1/5Çöl tozu geri geliyor Toz bulutu (toz taşınımı) ne zaman başlayacak, hangi günler etkili olacak

Çöl tozu yurdun birçok bölgesinde yeniden etkili olacak.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, bu akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin büyük bir bölümünde Kuzey Afrika ve Suriye'den gelen toz taşınımı görülecek. Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz bulutları etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı devam edecek. Pazar sabahı itibarıyla ise toz taşınımının Türkiye'den ayrılacağı öngörülüyor.

2/5ÇÖL TOZU (TOZ TAŞINIMI) NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜNLER ETKİLİ OLACAK

ÇÖL TOZU (TOZ TAŞINIMI) NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜNLER ETKİLİ OLACAK?

Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımının orta seviyede, Güneydoğu Anadolu'da ise daha kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise toz taşınımı genellikle hafif, yer yer orta şiddette olacak. Bu durum, hava kalitesinin düşmesine, görüş mesafesinin azalmasına ve yağmur ile birlikte çamurlu yağışların meydana gelmesine neden olabilir. Ayrıca sağlık sorunlarına karşı da uyanık ve önlem alınması tavsiye ediliyor.

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3/5ÜLKE GENELİNDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

ÜLKE GENELİNDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

4/5BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİNDEN

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada ise, 'Cuma günü İstanbul’da görülmesi beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor. Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı, Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadeleri kullanıldı.

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5/5YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

2024 Nisan ayı Türkiye'nin en sıcak Nisan ayı oldu. Uzun yıllar ortalamasının 4 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Mayıs ayının ilk yarısı ise dalgalı bir seyir izliyor. Ortalamanın altında günler yaşandı. Montları sandığa koyamadık hala. Mayısın 2. yarısı yaza dönük hava olacak.

Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giyecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.

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#Çöl Tozu#Toz Bulutu#Toz Taşınımı

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