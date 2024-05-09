Çöl tozu geri geliyor! Toz bulutu (toz taşınımı) ne zaman başlayacak, hangi günler etkili olacak?

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
2024 Nisan ayı Türkiye'nin en sıcak Nisan ayı oldu. Uzun yıllar ortalamasının 4 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Mayıs ayının ilk yarısı ise dalgalı bir seyir izliyor. Ortalamanın altında günler yaşandı. Montları sandığa koyamadık hala. Mayısın 2. yarısı yaza dönük hava olacak.
Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giyecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.