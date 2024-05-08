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Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online (Tıkla hızlı öğren) | 8 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI: 291 milyon TL ikramiye devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Milli Piyango Online#Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 22:15

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online ile erişime açıldı. Şans oyunu meraklılarının günlerdir beklediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın birinci çekilişi, 8 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda saat 21.30'da başlayan çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlandı. Çekilişin hemen ardından Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 291 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye devretti. 5 bilenler, 4 bilenler ve 3 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com üzerinden ikramiyelerini öğrenebilecekler. İşte, 8 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online (Tıkla hızlı öğren) | 8 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI: 291 milyon TL ikramiye devretti

8 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar çarşamba akşamı belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto'da çarşamba günü bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Mayıs gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiye devretti, 5 bilen 3 kişi de 542.235,15 TL'nin sahibi oldu. Çekiliş sonrası tüm dikkatler Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 8 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/48 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8 Mayıs 2024 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 291.384.203,72 TL devretti.

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3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Süper Star’lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “6” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

İkinci kategori olan “5+1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5+1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online (Tıkla hızlı öğren) | 8 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI: 291 milyon TL ikramiye devretti

Üçüncü kategori olan “5 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Dördüncü kategori olan “4 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “4” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Beşinci kategori olan “3 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “3” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Altıncı kategori olan “2 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “2” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Yedinci kategori olan “1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Sekizinci kategori olan “0 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “0” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon 10 TL, Süper Star’lı kolon ise 15 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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