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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 6 Mayıs (Canlı çekiliş tıkla öğren) | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 287 milyon TL ikramiye devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Çılgın Sayısal Loto Sorgulama#Milli Piyango Online#Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 22:17

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 6 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları ilan edildi. Merakla beklenen bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 287.419.109,02 TL devretti. Çekilişte, 4 bilenler, 3 bilenler ve 2 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'a çevrildi. İşte, 6 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 6 Mayıs (Canlı çekiliş tıkla öğren) | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 287 milyon TL ikramiye devretti

6 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da noter huzurunda Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlandı. Canlı çekilişte büyük ikramiye devretti. 4 bilen 309 kişi de 9.973,15 TL kazandı. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz. İşte, 6 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/46 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 Mayıs 2024 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 287.419.109,02 TL devretti.

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3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Süper Star’lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “6” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

İkinci kategori olan “5+1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5+1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

4/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 6 Mayıs (Canlı çekiliş tıkla öğren) | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 287 milyon TL ikramiye devretti

Üçüncü kategori olan “5 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Dördüncü kategori olan “4 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “4” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Beşinci kategori olan “3 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “3” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Altıncı kategori olan “2 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “2” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Yedinci kategori olan “1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Sekizinci kategori olan “0 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “0” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon 10 TL, Süper Star’lı kolon ise 15 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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