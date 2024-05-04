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ÇILGIN SAYISAL LOTO 4 MAYIS SONUÇLARI AÇIKLANDI! Son dakika: 283 MİLYON TL DEVRETTİ! Milli Piyango Online 4 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları: İşte talihli numaralar

Güncelleme Tarihi:

#Çılgın Sayısal Loto#Sayısal Loto#Çekiliş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 23:06

Çılgın Sayısal Loto 4 Mayıs çekiliş sonuçları Milli Piyango Online tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi akşamı saat 21.30'da yapılan çekilişin hemen ardından açıklandı. Hemen belirtelim ki bu akşam yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 283 milyon lira değerindeki büyük ikramiye devretti. Peki, bugünkü çekilişte hangi numaralar kazandırdı. Merak edenler için detaylı sonuçları haberimizde derledik. İşte Milli Piyango Online TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanan 4 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları....

1/5ÇILGIN SAYISAL LOTO 4 MAYIS SONUÇLARI AÇIKLANDI Son dakika: 283 MİLYON TL DEVRETTİ Milli Piyango Online 4 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları: İşte talihli numaralar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Mayıs Cumartesi akşamı Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Milli Piyango Online TV'nin YouTube kanalı üzerinden naklen yayımlanan çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto oynayanlar sonuçları araştırmaya başladı. İşte merak edilip araştırılan Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto 4 Mayıs çekiliş sonuçları...

2/54 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Mayıs Cumartesi akşamı yapılan çekilişin hemen  ardından belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 283 milyon 663 bin 264 lira değerindeki büyük ikramiye devretti.

İşte merak edilen talihli rakamlar:

3 - 26 - 32 - 61 - 82 - 83 - Joker: 41 - Süper Star: 68

 

 

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3/5ÇILGIN SAYISAL LOTO 4 MAYIS SONUÇLARI AÇIKLANDI Son dakika: 283 MİLYON TL DEVRETTİ Milli Piyango Online 4 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları: İşte talihli numaralar
4/5ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Süper Star’lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “6” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

İkinci kategori olan “5+1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5+1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

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5/5ÇILGIN SAYISAL LOTO 4 MAYIS SONUÇLARI AÇIKLANDI Son dakika: 283 MİLYON TL DEVRETTİ Milli Piyango Online 4 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları: İşte talihli numaralar

Üçüncü kategori olan “5 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Dördüncü kategori olan “4 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “4” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Beşinci kategori olan “3 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “3” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Altıncı kategori olan “2 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “2” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Yedinci kategori olan “1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Sekizinci kategori olan “0 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “0” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon 10 TL, Süper Star’lı kolon ise 15 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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