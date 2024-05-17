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ÇİFTLERE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Üst limit artırıldı! Çiftçiye kredi desteği ne kadar, kaç TL oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Çiftçiye Kredi Desteği#Kredi#Çiftçi Kredi Paketi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 17:08

Çiftçilere kredi desteği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında çiftçiye kredi desteğini limitinin yükseltildiğini ifade etti. Peki çiftçiye kredi desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...

1/5ÇİFTLERE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Üst limit artırıldı Çiftçiye kredi desteği ne kadar, kaç TL oldu

Çiftçilere kredi desteği... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada çiftçilere kredi desteğiyle ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında çiftçiler için kredi destek paketlerini açıkladı. Buna göre üst limitler artırıldı. Peki çiftçiye kredi desteği ne kadar oldu?

2/5ÇİFTÇİ KREDİSİ 2024 NE KADAR

ÇİFTÇİ KREDİSİ 2024 NE KADAR?

Çiftçiler için müjdeler veren Erdoğan, küçük ekipman kredisinin 150 bin liradan 250 bin liraya, küçükbaş hayvan için kredinin 400 binden 600 bin liraya, büyükbaş süt hayvancılığı için de 1 milyondan 1 buçuk milyona çıkarıldığını duyurdu.

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3/5ÇİFTLERE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Üst limit artırıldı Çiftçiye kredi desteği ne kadar, kaç TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Bankamız da yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği artırıyor. Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Her zaman söylüyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz.

4/5ÇİFTLERE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Üst limit artırıldı Çiftçiye kredi desteği ne kadar, kaç TL oldu

Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır."

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5/5 ÇİFTLERE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Üst limit artırıldı Çiftçiye kredi desteği ne kadar, kaç TL oldu
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#Çiftçiye Kredi Desteği#Kredi#Çiftçi Kredi Paketi

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