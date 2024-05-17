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İOKBS BURS ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ 2024 || Bursluluk parası ne zaman, ayın kaçında yatıyor? İlkokul ve lise bursluluk ödemeleri hangi ayda başlayacak?

Güncelleme Tarihi:

#İOKBS Bursluluk Sınavı 2024#Bursluluk Ücreti Ne Zaman Yatacak#İOKBS Bursluluk Ücreti Nereden Sorgulanır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 11:05

İOKBS burs ödemeleri 2024, bursluluk sınav sonuçlarıyla beraber gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayında düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçlarını bugün ilan edecek. MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2024 sonuçlarının belli olmasıyla burs almaya hak kazanan öğrenciler de netleşecek. Diğer taraftan bursların ödeneceği tarih Bakanlık tarafından paylaşıldı. İOKBS kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda burs ödemelerinin hesaplara geçeceği ay belli oldu. Bursluluk hakkı kazanan öğrencilere ödemeler 12 ay boyunca devam edecek. Adaylar bursların hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e-Okul üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki Bursluluk parası ne zaman, ayın kaçında yatıyor? İlkokul ve lise bursluluk kartı hangi tarihte verilecek? İşte İOKBS Burs ücreti ödeme tarihi 2024...

1/8İOKBS BURS ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ 2024 || Bursluluk parası ne zaman, ayın kaçında yatıyor İlkokul ve lise bursluluk ödemeleri hangi ayda başlayacak

Bursluluk sınav sonuçları, bugün (17 Mayıs Cuma) MEB.GOV.TR üzerinden erişime açılacak. İOKBS 2024 puan durumunun belli olmasıyla burs hakkı elde eden adaylar da belli olacak. Sonuçlar doğrultusunda bursluluk hakkı kazanan ortaokul 5,6,7,8. ve lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri, 12 ay boyunca sağlanacak burs desteğinden faydalanacak. Ödemeler her ay belirli günlerde hesaplara geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk burs ödeme başlangıcı da belli oldu. Öğrenciler burs ödemeleri durumunu e-Okul üzerinden görüntüleyebilecek. Peki İOKBS 2024 bursu ne zaman yatacak? Bursluluk ücreti hangi ayda başlayacak? İşte detaylar...

2/8İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ 2024 NE ZAMAN YATACAK

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?

2024 Bursluluk ücreti ödemesi başlangıç tarihi MEB tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre;

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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3/8İOKBS BURS ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ 2024 || Bursluluk parası ne zaman, ayın kaçında yatıyor İlkokul ve lise bursluluk ödemeleri hangi ayda başlayacak

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz. 

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor.

4/8E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA

E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA

İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor.

e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

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5/8İOKBS BURS ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ 2024 || Bursluluk parası ne zaman, ayın kaçında yatıyor İlkokul ve lise bursluluk ödemeleri hangi ayda başlayacak

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapılabiliyor.

6/8SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,
c. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

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7/8İOKBS BURS ÜCRETİ ÖDEME TARİHİ 2024 || Bursluluk parası ne zaman, ayın kaçında yatıyor İlkokul ve lise bursluluk ödemeleri hangi ayda başlayacak

f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,
ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

8/8SINAV SONUÇ BELGESİ OKUL MÜDÜRLÜKLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLECEK

SINAV SONUÇ BELGESİ OKUL MÜDÜRLÜKLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLECEK

Sınav sonuçları www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

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#İOKBS Bursluluk Sınavı 2024#Bursluluk Ücreti Ne Zaman Yatacak#İOKBS Bursluluk Ücreti Nereden Sorgulanır

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