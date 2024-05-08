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Bugün halka arz var mı 8 Mayıs || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri neler? SPK bülteni ile takvim belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Halka Arz Takvimi#Halka Arz Olacak Şirketler#BIST İşlem Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 12:09

Yeni halka arz olacak şirketler ve borsa işlem tarihleri, yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde halk arzı gerçekleştirilecek şirketler, SKP bülteni ile belli oldu. Şirketlerin borsadaki süreçleri Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Peki hafta halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ve borsa işlem tarihi nedir? İşte halka arz takvimi 8-10 Mayıs...

1/6Bugün halka arz var mı 8 Mayıs || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri neler SPK bülteni ile takvim belli oldu

Bugün yeni halka arz var mı sorusu yatırımcıların gündemine geldi. SPK bülteni ile 8-10 Mayıs halka arz takvimi araştırılıyor. Bilindiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından şirketlerin halka arzları ve borsada işlem görmeleri gerçekleştiriliyor. Peki Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri neler? İşte ayrıntılar...

2/6BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK

BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Bu hafta halka arz olacak şirketler arasında Altınay Savunma Teknolojileri yer alıyor. Şirketin talep toplama tarihi 8-9-10 Mayıs olarak açıklandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 200 milyon TL olan sermayesinin 235 milyon 294 bin 118 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon 294 bin 118 TL paylar ile mevcut ortaklardan Hakan Altınay’ın sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 58 milyon 823 bin 530 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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3/6Bugün halka arz var mı 8 Mayıs || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri neler SPK bülteni ile takvim belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arz başvurusunu da onayladı. Şirketin talep toplama tarihi ise 9-10 Mayıs.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 350 milyon TL olan sermayesinin 455 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 105 milyon TL paylar ile mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 125 milyon TL pay halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 20,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

4/6LİLA KAĞIT (LİLAK) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK

LİLA KAĞIT (LİLAK) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Lila Kağıt borsa işlem tarihi belli oldu. Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. "LİLAK" koduyla 9 Mayıs Perşembe gününden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

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5/6KOTON HALKA ARZ BORSA İŞLEM TARİHİ

KOTON HALKA ARZ BORSA İŞLEM TARİHİ

Koton halka arz sonuçlarının ardından şirketin borsada ne zaman işlem göreceği belli oldu. Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 10 Mayıs Cuma günü Yıldız Pazar'da işlem görecek.

6/6Bugün halka arz var mı 8 Mayıs || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri neler SPK bülteni ile takvim belli oldu
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