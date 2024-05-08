Bugün halka arz var mı 8 Mayıs || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri neler? SPK bülteni ile takvim belli oldu!

Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arz başvurusunu da onayladı. Şirketin talep toplama tarihi ise 9-10 Mayıs.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 350 milyon TL olan sermayesinin 455 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 105 milyon TL paylar ile mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 125 milyon TL pay halka arz edilecek.
1 TL nominal değerli paylar 20,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.