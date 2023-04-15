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BAĞKUR AFFI ÇIKTI MI? Vergi paketinde Bağkur sicil affı var mı, hangi borçlara af geldi? Bağkur sicil affı son durum!

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#Bağkur Sicil Affı Son Durum#Bağkur Affı Çıktı Mı#Bağkur Sicil Affı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 21:11

Vergi affı borç yapılandırma kanununun yasalaşmasıyla Bağkur affı çıktı mı, Bağkur tescil affı ne zaman çıkacak soruları milyonların gündeminde yer aldı. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile 21 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil olacak. SGK prim borçları, GSS borçları, idari para cezaları ve diğer birçok borca yapılandırma sağlanırken Bağkur sicil affı son duruma gözler çevrildi. Yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının olup olmadığı teklifle netlik kazandı. Peki, vergi affı paketi hangi borçları kapsıyor? Bağ-Kur sicil affı ne zaman çıkacak? İşte, vergi affı borç yapılandırması hakkında ayrıntılar.

1/5BAĞKUR AFFI ÇIKTI MI Vergi paketinde Bağkur sicil affı var mı, hangi borçlara af geldi Bağkur sicil affı son durum

Geriye dönük Bağkur affıyla emekli olma hakkı kazanmak isteyenler Bağkur affı torba yasada var mı, sorusuna yanıt arıyor. Tüm vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, sosyal destek prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları yapılandırma süreci vergi affıyla başladı. Bağ-Kur prim borçlarının silinmesiyle birlikte sigortalılık süresi sayılan ve emekli olmaya hak kazanacak vatandaşlar, yapılandırma kanununda Bağkur affının olup olmadığını merak ediyorlar. Peki Bağ-Kur affı çıktı mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5BAĞ-KUR BORÇLARINA SİCİL AFFI ÇIKTI MI

BAĞ-KUR BORÇLARINA SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM’de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.

Vergi affı torba yasa kapsamında vergi cezaları, sigorta prim borçları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, trafik para cezaları, öğrenim kredisi borçları, idari para cezaları, işsizlik sigorta prim borçları, topluluk sigorta primi borçları, GSS prim borçları, SGK prim ve destek primi borçlarına yapılandırma hakkı tanındı.

3/5BAĞKUR AFFI ÇIKTI MI Vergi paketinde Bağkur sicil affı var mı, hangi borçlara af geldi Bağkur sicil affı son durum

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı paketinde Bağ-Kur prim borçlarına yapılandırma veya borçların silinmesine ilişkin bir madde bulunmuyor.

Bağ-Kur prim borçlarına ilişkin son düzenleme 2021 yılında gerçekleşti. Ondan önceki yıllarda ise 2008, 2015, 2018 yıllarında konuyla ilgili çalışma yapılmıştı.

 

4/5VERGİ AFFI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

VERGİ AFFI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Vergi affı borçları sadece yukarıda belirtilen borçları değil ayrıca vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlarını kapsıyor.

Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası gib.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

5/5VERGİ AFFI BORÇ SORGULAMA

VERGİ AFFI BORÇ SORGULAMA

Vergi borcu olup olmadığını merak eden vatandaşların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. e-Devlet veya Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden vergi affı borç sorgulama işlemi yapılabilir.

Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlar da e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden borç sorgulama işlemi gerçekleştirebilir.

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