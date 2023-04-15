BAĞKUR AFFI ÇIKTI MI? Vergi paketinde Bağkur sicil affı var mı, hangi borçlara af geldi? Bağkur sicil affı son durum!

BAĞ-KUR BORÇLARINA SİCİL AFFI ÇIKTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM’de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.
Vergi affı torba yasa kapsamında vergi cezaları, sigorta prim borçları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, trafik para cezaları, öğrenim kredisi borçları, idari para cezaları, işsizlik sigorta prim borçları, topluluk sigorta primi borçları, GSS prim borçları, SGK prim ve destek primi borçlarına yapılandırma hakkı tanındı.