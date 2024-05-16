Avrasya Tüneli geçiş ücreti zammı 2024 | Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs gündüz ve gece tarifesi ne kadar, kaç TL oldu?

AVRASYA TÜNELİ GÜNDÜZ VE GECE TARİFESİ 2024

Tarife bilgilendirmesiyle ilgili yapılan duyuruda;

"16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanacaktır.

NOT:

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır. Ücretlere KDV dahildir." ifadelerine yer verildi.