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Avrasya Tüneli geçiş ücreti zammı 2024 | Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs gündüz ve gece tarifesi ne kadar, kaç TL oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Avrasya Tüneli Zammı 2024#Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2024#Avrasya Tüneli Gündüz Tarifesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 12:00

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, kamyonet gece tarifesi ve gündüz tarifesi 2024 yılı için yeniden belirlendi. Avrasya Tüneli’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile yeni fiyatlar vatandaşlarla paylaşıldı. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde zam yapıldığı duyurmuştu. Peki, Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2024 ne kadar oldu? Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs geçiş ücreti tarifesi 2024!

1/4Avrasya Tüneli geçiş ücreti zammı 2024 | Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs gündüz ve gece tarifesi ne kadar, kaç TL oldu

Avrasya Tüneli zamlı geçiş ücretleri 2024 güncellendi. Avrasya Tüneli resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile geçiş tarifelerinin değiştiği duyuruldu. 16 Mayıs Perşembe günü itibarıyla gelen zam sonrası otomobil, motosiklet, minibüs gündüz ve gece tarifesi yeniden belirlendi. 15 Mayıs’ta da otoyol ve köprü ücretlerine zam yapılmıştı. Peki, Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs gündüz ve gece tarifesi ne kadar, kaç TL oldu?

2/4AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ ZAMMI 2024

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ ZAMMI 2024

Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet ve minibüs geçiş ücretleri zamlandı. 16 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olacak Avrasya Tüneli geçiş ücretleri tarifesi resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi. Gündüz geçiş ücreti minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL oldu.

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3/4AVRASYA TÜNELİ GÜNDÜZ VE GECE TARİFESİ 2024

AVRASYA TÜNELİ GÜNDÜZ VE GECE TARİFESİ 2024

Tarife bilgilendirmesiyle ilgili yapılan duyuruda;

"16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanacaktır.

NOT:

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır. Ücretlere KDV dahildir." ifadelerine yer verildi.

4/4Avrasya Tüneli geçiş ücreti zammı 2024 | Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs gündüz ve gece tarifesi ne kadar, kaç TL oldu
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