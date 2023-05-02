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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bahar dönemi online AUZEF sınavları hangi gün bitecek? İşte AUZEF sınav sonuç tarihi!

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#Auzefsınav Sonuçları#İstanbul Üniversitesi#AUZEF Sınavları Ne Zaman Bitecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 22:22

AUZEF sınav sonuçları, söz konusu sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından beklenmeye başladı. İstanbul Üniversitesi sınav takvimine göre AUZEF 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan tarihinde başladı. 20 adet çoktan seçmeli soruların sorulacağı AUZEF sınav giriş ekranı https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınava katılım sağlanacak. AUZEF sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek. Ara sınav puanlarının açıklandığı tarihten itibaren ise öğrenciler 2 gün içerisinde itirazlarını yapabilecekler. Gözler şimdi AUZEF sınavı son tarihi ve sonuç sorgulama ekranında. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AUZEF vize sınavları ne zaman bitecek? İşte, AUZEF sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih bilgisi.

1/5AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 bahar dönemi online AUZEF sınavları hangi gün bitecek İşte AUZEF sınav sonuç tarihi

2023 İstanbul Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavları başladı. Çevrim İçi (Online) gerçekleşen AUZEF vize sınavları dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında online olarak gerçekleşecek. Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak. AUZEF sınav sonuçları üniversitenin takvimine göre 7 Mayıs tarihinde sona erecek. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı online AUZEF sınav sonuçları https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden yayınlanacak.

2/5AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

Ara sınav puanlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

3/5AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecektir. Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında girebilirsiniz. Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacaktır.

4/5AUZEF SINAVLARI NASIL OLACAK

AUZEF SINAVLARI NASIL OLACAK?

Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacaktır.

Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra işaretlenen seçeneğin değiştirilmesi veya kontrol etmek amacıyla önceki sorulara kesinlikle dönülemez. Boş bıraktığınız sorulara tekrar cevap veremeyeceğinizi unutmayınız.

5/5AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 bahar dönemi online AUZEF sınavları hangi gün bitecek İşte AUZEF sınav sonuç tarihi

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.

Online sınavlara internet bağlantısı olan ve soruları okuyabilmek için yeterli ekran büyüklüğüne sahip kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme (F5 tuşuna basma) vb. işlemler yapmanız durumunda “Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.” uyarısı gelecektir. Onay işlemini gerçekleştirirseniz sistemden çıkış yapabileceksiniz. Tüm öğrencilere 20 soruluk bir test için toplamda 3 giriş hakkı, 10 soruluk bir test için toplamda 2 giriş hakkı tanımlanmıştır.

Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.

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#Auzefsınav Sonuçları#İstanbul Üniversitesi#AUZEF Sınavları Ne Zaman Bitecek