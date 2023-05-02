AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bahar dönemi online AUZEF sınavları hangi gün bitecek? İşte AUZEF sınav sonuç tarihi!

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.



Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.



Online sınavlara internet bağlantısı olan ve soruları okuyabilmek için yeterli ekran büyüklüğüne sahip kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.



Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme (F5 tuşuna basma) vb. işlemler yapmanız durumunda “Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.” uyarısı gelecektir. Onay işlemini gerçekleştirirseniz sistemden çıkış yapabileceksiniz. Tüm öğrencilere 20 soruluk bir test için toplamda 3 giriş hakkı, 10 soruluk bir test için toplamda 2 giriş hakkı tanımlanmıştır.



Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.