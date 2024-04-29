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AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçına kadar yapılacak? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme takvimi ücret bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#AÖL 3. Dönem Kayıt Tarihi#AÖL 3. Kayıt Yenileme Ne Zaman#Açık Lise Kayıt Yenileme Ücreti 2024
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 17:44

AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunun yanıtı adaylar tarafından araştırılıyor. Yapılan duyurunun ardından AÖL kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini 13 Mayıs Pazartesi gününün mesai bitimine kadar yapabilecek. Öğrenciler, ders seçimlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tamamlayabilecek ancak kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak. Peki, Açık öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

1/5AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçına kadar yapılacak AÖL 3. Dönem kayıt yenileme takvimi ücret bilgileri

MEB 2023 - 2024 dönemi AÖL 3. dönem kayıt tarihlerini paylaştı. Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihi ve ücreti, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açık lise 2. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan adaylar sınavlara katılamayacak. Kayıt işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacak. Peki Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖL sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimi...

2/5AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecek.

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3/5AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

4/5AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.

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5/5AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçına kadar yapılacak AÖL 3. Dönem kayıt yenileme takvimi ücret bilgileri

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.

Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

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