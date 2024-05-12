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Anneler Günü ilk ne zaman ortaya çıktı? Anneler Günü Türkiye'de dünyada ilk ne zaman kutlanmaya başladı? İşte kısa tarihçesi

Güncelleme Tarihi:

#Anneler Günü#Tarihçe#İlk Ne Zaman Kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 11:29

Anneler Günü tarihçesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü vesilesiyle günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlandığı için farklı tarihlere denk geliyor. Peki, Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü Türkiye'de ve ülkemizde ilk ne zaman kutlandı? Merak edenler için Anneler Günü tarihçesini haberimizde derledik. İşte tüm merak edilip araştırılanlar...

1/4Anneler Günü ilk ne zaman ortaya çıktı Anneler Günü Türkiyede dünyada ilk ne zaman kutlanmaya başladı İşte kısa tarihçesi

Anneler Günü ne zaman kutlanmaya başladı? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Bugün kutlanan 2024 Anneler Günü beraberinde akıllara bu soruları getirdi. Merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. Peki, Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü Türkiye'de ve dünyada ilk ne zaman kutlandı? İşte Anneler Günü tarihçesiyle ilgili detaylar...

2/42024 ANNELER GÜNÜ TÜRKİYEDE NE ZAMAN KUTLANDI

2024 ANNELER GÜNÜ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.

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3/4ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

 

4/4Anneler Günü ilk ne zaman ortaya çıktı Anneler Günü Türkiyede dünyada ilk ne zaman kutlanmaya başladı İşte kısa tarihçesi

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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