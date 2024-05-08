×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 8 MAYIS 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Sorgulama Ekranı#Milli Piyango Online
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 21:05

Şans Topu sonucu sorgulama ekranı 8 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Merakla beklenen haftanın birinci Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından çarşamba akşamı gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20.00'da başlayan çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 1 talihli tam 6.546.587,25 TL kazandı. 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4 bilenler ve 3+1 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online ile ikramiye kazançları tek tıkla öğrenilebilecek. İşte, 8 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları ve online sorgulama ekranı.

1/3ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 8 MAYIS 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı

8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar, çarşamba akşamı belli oldu. Sisal Şans tarafından, Şans Topu canlı çekilişi saat 20.00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00'da yayınlanan çekilişin hemen ardından Şans Topu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiyeyi 1 kişi kazandı. 5 bilen 5 kişi de 25.361,40 TL'nin sahibi oldu. Bu akşamki Şans Topu sonuçları ile Şans Topu sorgulamalarını Milli Piyango Online üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, 8 Mayıs 2024 Şans Topu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI 8 MAYIS 2024

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI 8 MAYIS 2024

8 Mayıs 2024 günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte 1 kişi 6.546.587,25 TL kazandı.

EN SON HABERLER

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Sorgulama Ekranı#Milli Piyango Online

EN SON HABERLER