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1 Mayıs'ta marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Marketler Bugün (1 Mayıs) saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs#1 Mayıs Marketler#1 Mayıs'ta Marketler Açık Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 14:24

1 Mayıs'ta marketler açık mı, bugün marketler çalışıyor mu sorusu, market alışverişi yapmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Zincir marketlerin çalışma durumları dini bayram günlerinde değişiklik gösterebiliyor. Milli Bayramlardan olan 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim’de ise marketler çalışmaya devam ediyor. Peki 1 Mayıs'ta A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros açık mı kapalı mı? 1 Mayıs'ta marketler çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bilgiler…

1/31 Mayısta marketler açık mı, saat kaça kadar açık Marketler Bugün (1 Mayıs) saat kaçta açılıyor ve kapanıyor

Bugün 1 Mayıs'ta marketler açık mı, çalışıyor mu gibi sorular, günün ilk saatleri itibariyle merak ediliyor. Bazı bayram günlerinde marketlerin çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor. 1 Mayıs 2024 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü kamu kurumları, okullar, üniversiteler, borsa, bankalar, eczaneler ve diğer birçok işletme kapalı olacak. A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros gibi marketlerin bugün açık olup olmayacağı tartışılıyor. Peki Marketler 1 Mayıs'ta açık olacak mı? A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri!

2/31 MAYIS MARKETLER AÇIK MI

1 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs tarihinde marketlerin çalışma saatleri değişmeyecek. Migros, Carrefour, BİM, A101, ŞOK açık olacak.

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3/31 Mayısta marketler açık mı, saat kaça kadar açık Marketler Bugün (1 Mayıs) saat kaçta açılıyor ve kapanıyor

A101 MARKET

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.

MİGROS

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

 

BİM

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

CARREFOUR

CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah 10.00 olduğu an açılmaktadır. Akşam ise 22.00’ye kadar alışveriş yapma imkanı sağlar. Ayrıca AVM içerisinde yer alan mağazalar ise 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.

 

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#1 Mayıs#1 Mayıs Marketler#1 Mayıs'ta Marketler Açık Mı

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