1 Mayıs'ta marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Marketler Bugün (1 Mayıs) saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

A101 MARKET

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.

MİGROS

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

BİM

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

CARREFOUR

CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah 10.00 olduğu an açılmaktadır. Akşam ise 22.00’ye kadar alışveriş yapma imkanı sağlar. Ayrıca AVM içerisinde yer alan mağazalar ise 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.