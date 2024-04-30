1 Mayıs'ta Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskelesi kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba (Yarın) İDO ve vapurlar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta vapurlar çalışıyor mu sorusuna yönelik detaylar, Şehir Hatları aracılığıyla öğrenilmek isteniyor. Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü istasyonunun çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İDO, Şehir Hatları ve TURYOL seferleri hakkında açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan duyuru detaylarında ise şu ifadeler yer aldı;



"1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren; Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası” yolcu ve araç taşınmaması,Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi kararlaştırılmıştır.



Alınan diğer kararlar ise şu şekilde;