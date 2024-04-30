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1 Mayıs'ta Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskelesi kapalı mı? 1 Mayıs Çarşamba (Yarın) İDO ve vapurlar çalışıyor mu?

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#Vapurlar Çalışıyor Mu#1 Mayıs Vapur Hatları Açık Mı#1 Mayıs Beşiktaş İskelesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:12

1 Mayıs'ta Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskelesi kapalı mı sorusu, pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. 1 Mayıs Çarşamba günü öncesinde tedbir kararlarını duyuran İstanbul Valiliği, bazı metro, metrobüs istasyonları ve hatların kapalı olacağı ifadesini resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştı. Peki, Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskelesi kapalı mı? İşte, 1 Mayıs vapurlar çalışıyor mu sorusu hakkında detaylar

1/21 Mayısta Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskelesi kapalı mı 1 Mayıs Çarşamba (Yarın) İDO ve vapurlar çalışıyor mu

1 Mayıs'ta vapurlar çalışıyor mu sorusuna yönelik detaylar, Şehir Hatları aracılığıyla öğrenilmek isteniyor. Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü istasyonunun çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İDO, Şehir Hatları ve TURYOL seferleri hakkında açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan duyuru detaylarında ise şu ifadeler yer aldı;

"1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren; Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası” yolcu ve araç taşınmaması,Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi kararlaştırılmıştır.

Alınan diğer kararlar ise şu şekilde;

2/21 Mayısta Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskelesi kapalı mı 1 Mayıs Çarşamba (Yarın) İDO ve vapurlar çalışıyor mu

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

  1. TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,

      Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü

      iskelelerine” yolcu taşınmaması,

  1. Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
  2. Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

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#Vapurlar Çalışıyor Mu#1 Mayıs Vapur Hatları Açık Mı#1 Mayıs Beşiktaş İskelesi

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