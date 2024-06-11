Finale girmeden büte girilir mi? Yaz okulu için final sınavına girmek zorunlu mu?

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Üniversite öğrencilerinin merak ettiği konulardan birisi de finale girmeden büte girilebilir mi konusu oldu. Birçok üniversitede final sınavları yapıldı ya da yapılıyor. Belirli sebeplerle finale giremeyenler ya da final için kendisini yeterli hissetmeyenler büt tarihlerini bekliyor. Peki, Finale girmeyenler büte girebilir mi? Finale girmek zorunlu mu?

FİNALE GİRMEDEN BÜTE GİRİLİR Mİ?

Üniversitelerde sınav sistemi her birisinde farklı şekilde işliyor. Her üniversitenin kendi politikası ve kuralları doğrulusunda kararlar alınıyor. Bazı üniversitelerde öğrenciler devamsızlıktan kalmamak şartı ile büte girebilir. Bütünleme sınavı, final sınavı gibidir. Final sınavına katılım sağlayamayan öğrenciler, bunun telafisi olarak bütünleme sınavına girebilmektedir. Bütünleme sınavından alınan not ile birlikte dersten geçmeleri mümkündür.

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Bazı üniversitelerde ise durum farklı. Üniversiteler, final sınavına girmeyen öğrencilerin bütlere de girmemesi konusunda kararlar alabiliyor. Bu bağlamda üniversitedeki yetkili kişilerle görüşülüp danışılması gerekiyor.