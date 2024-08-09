Eylem Tok kimdir, nereli, kaç yaşında? Eylem Tok hayatı ve biyografi bilgisi

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Eylem Tok kariyeri, hayatı ve kitapları ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok İstanbul’da yaşıyor. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi.

Kendini “masalcı” olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençler için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı. Yazarın farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunmaktadır. Dev ile Üç Cüce yazarın ilk çocuk kitabıdır.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturan Eylem Tok, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor.

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Eylem Tok