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Eylem Tok kimdir, nereli, kaç yaşında? Eylem Tok hayatı ve biyografi bilgisi

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Eylem Tok kimdir, nereli, kaç yaşında Eylem Tok hayatı ve biyografi bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 11:11

Eylem Tok'un hayatı, kariyeri ve biyografisi, ulusal basına da yansıyan, yaşanan adli olayların ardından pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur'un eski eşi olan Eylem Tok, iktisat ve psikoloji eğitiminin ardından kariyerini yazar olarak devam ettirme kararı aldı. Roman ve senaryo yazarlığının haricinde çocuk kitaplarının da yazarlığını üstlenen Eylem Tok, Sintiyatpera isimli filmin yönetmenliği ve senaristliğini de yaptı. Peki, Eylem Tok kimdir, nereli? Eylem Tok ne iş yapıyor? İşte, o isim ve ailesi hakkında biyografi bilgileri

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Eylem Tok kariyeri, hayatı ve kitapları ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok İstanbul’da yaşıyor. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi.

Kendini “masalcı” olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençler için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı. Yazarın farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunmaktadır. Dev ile Üç Cüce yazarın ilk çocuk kitabıdır.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturan Eylem Tok, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. 

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Eylem Tok kimdir, nereli, kaç yaşında Eylem Tok hayatı ve biyografi bilgisi

Eylem Tok

Eylem Tok kimdir, nereli, kaç yaşında Eylem Tok hayatı ve biyografi bilgisi

Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur

 

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#Eylem Tok#Eylem Tok Kimdir#Eylem Tok Nereli

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Eylem Tok kimdir, nereli, kaç yaşında? Eylem Tok hayatı ve biyografi bilgisi

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