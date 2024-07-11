Erzurum'da sular ne zaman gelecek? 11 Temmuz Erzurum su kesintisi bilgiler

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ESKİ su kesintisi 11 Temmuz Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, ESKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, ESKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

"Değerli Erzurumlular son günlerde mevsim normalleri üstünde yağan yağmurlar nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisimizi besleyen kaynaklarda sel meydana gelmiştir.Sizlere daha iyi hizmet ve sağlıklı su verebilmek adına tesisimiz kısa süreliğine devre dışı bırakılmıştır.Bu nedenle 10.07.2024 Çarşamba 19:30'dan başlamak üzere 11.07.2024 Perşembe günü sabah saatlerine kadar bütün şehir merkezinde su kesintisi olacaktır.

Kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur. "