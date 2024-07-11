×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? 11 Temmuz Erzurum su kesintisi bilgiler

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum Su Kesintisi#Erzurum#Erzurumda Sular Ne Zaman Gelecek
Erzurumda sular ne zaman gelecek 11 Temmuz Erzurum su kesintisi bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 10:40

Sular ne zaman gelecek sorusu, 11 Temmuz günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ESKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 11 Temmuz ESKİ su kesintisi kapsamında Erzurum merkez ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

ESKİ su kesintisi 11 Temmuz Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, ESKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, ESKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

"Değerli Erzurumlular son günlerde mevsim normalleri üstünde yağan yağmurlar nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisimizi besleyen kaynaklarda sel meydana gelmiştir.Sizlere daha iyi hizmet ve sağlıklı su verebilmek adına tesisimiz kısa süreliğine devre dışı bırakılmıştır.Bu nedenle 10.07.2024 Çarşamba 19:30'dan başlamak üzere 11.07.2024 Perşembe günü sabah saatlerine kadar bütün şehir merkezinde su kesintisi olacaktır.

Kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur.  "

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum Su Kesintisi#Erzurum#Erzurumda Sular Ne Zaman Gelecek

BAKMADAN GEÇME!

KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU GÖRÜNTÜLEME VE İNDİRME EKRANI 11 TEMMUZ || ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı

KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU GÖRÜNTÜLEME VE İNDİRME EKRANI 11 TEMMUZ || ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

#KPSS Tercih Kılavuzu
Erzurumda sular ne zaman gelecek 11 Temmuz Erzurum su kesintisi bilgiler

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? 11 Temmuz Erzurum su kesintisi bilgiler

#Erzurum Su Kesintisi
İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

#İhlas
İstanbul baraj doluluk oranı 11 Temmuz İSKİ verileri || Meteorolojiden yağmur uyarısı sonrası gözler baraj doluluk oranlarında

İstanbul baraj doluluk oranı 11 Temmuz İSKİ verileri || Meteoroloji'den yağmur uyarısı sonrası gözler baraj doluluk oranlarında

#İstanbul
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ SORGULAMA 11 TEMMUZ 2024 | Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ SORGULAMA 11 TEMMUZ 2024 | Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

#Evde Bakım Maaşı Ne Kadar 2024

EN SON HABERLER

KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU GÖRÜNTÜLEME VE İNDİRME EKRANI 11 TEMMUZ || ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı

KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU GÖRÜNTÜLEME VE İNDİRME EKRANI 11 TEMMUZ || ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

#KPSS Tercih Kılavuzu
Erzurumda sular ne zaman gelecek 11 Temmuz Erzurum su kesintisi bilgiler

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? 11 Temmuz Erzurum su kesintisi bilgiler

#Erzurum Su Kesintisi
İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

İhlas Suresi Okunuşu - İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Faziletleri ve Faydaları (Diyanet Meali)

#İhlas
İstanbul baraj doluluk oranı 11 Temmuz İSKİ verileri || Meteorolojiden yağmur uyarısı sonrası gözler baraj doluluk oranlarında

İstanbul baraj doluluk oranı 11 Temmuz İSKİ verileri || Meteoroloji'den yağmur uyarısı sonrası gözler baraj doluluk oranlarında

#İstanbul
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ SORGULAMA 11 TEMMUZ 2024 | Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ SORGULAMA 11 TEMMUZ 2024 | Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

#Evde Bakım Maaşı Ne Kadar 2024