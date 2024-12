Ege Üniversitesi personel alımı duyurusunu yaptı... 172 personel alımı için şartlar ve koşullar belli oldu

Haberin Devamı

Ege Üniversitesi, Araştırma Hastanesi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Hemşire, sağlık teknikeri, temizlik görevlisi gibi pek çok unvanda personel alımı gerçekleştirecek olan üniversite, konuyla ilgili duyuruyu gerçekleştirdi. Peki, Ege Üniversitesi personel alımı hangi birimlerde yapılacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte, o detaylar



Ünvanı

Meslek Kodu İlan No KPSS

Puan Türü

Görev Yeri

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire 2221.03

Hemşire

H01

KPSS (P3) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

95 • Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksekokulların Hemşirelik bölümünden mezun olmak.



Sağlık Teknikeri 3259.06



Anestezi Sağlık Teknikerliği



ST01



KPSS (P93) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

• Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi



11 • Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden mezun olmak.

• Üniversitemiz personel ihtiyacı ve planlaması gereği KPSS puanları sonucu başarı sıralamasına göre 3 adet personel Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek olup, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilecektir.



Sağlık Teknikeri 3211.23



Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri



ST02



KPSS (P93)

• Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

• Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi





6 • Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikeri programından mezun olmak.

• Üniversitemiz personel ihtiyacı ve planlaması gereği KPSS puanları sonucu başarı sıralamasına göre 1 adet personel Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek olup, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilecektir.

Sağlık Teknikeri 3251.04



Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği

ST03

KPSS (P93)

• Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

6 • Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı programından mezun olmak,

• İstihdam edilecek personel Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilecektir.

Sağlık Teknikeri 3212.03



Patoloji Laboratuvar Teknikeri

ST04

KPSS (P93) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

1

• Meslek Yüksekokullarının Patoloji bölümünden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 3256.02



Elektronörofizyoloji Teknikeri

ST05

KPSS (P93) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

1 • Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji bölümünden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 3212.02



Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

ST06

KPSS (P93) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

4 • Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun olmak.

Çocuk Gelişimcisi 2269.01



Çocuk

Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı



ÇG01



KPSS (P3) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü



1

• Fakültelerin Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak. Destek Personeli 9112.13





Temizlik Görevlisi (Hastane) (Erkek) DP01 KPSS (P94) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

• Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 36 • Ortaöğretim veya dengi okul (Lise) mezunu olmak.

• İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

• Bir Yükseköğrenim Kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak.

• Üniversitemiz personel ihtiyacı ve planlaması gereği KPSS puanları sonucu başarı sıralamasına göre 2 adet personel Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek olup, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilecektir.

• Hizmetli kadrosuna ait tüm görevleri yerine getirmek.

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

• İstihdam edilecek personel Üniversitemiz ve bağlı tüm birimlerinde her türlü temizlik ve taşıma işlerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir. Destek Personeli 9112.13





Temizlik Görevlisi (Hastane) (Kadın) DP02 KPSS (P94) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

• Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 10 • Ortaöğretim veya dengi okul (Lise) mezunu olmak.

• İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

• Bir Yükseköğrenim Kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak

• Üniversitemiz personel ihtiyacı ve planlaması gereği KPSS puanları sonucu başarı sıralamasına göre 2 adet personel Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek olup, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevlendirilecektir.

• Hizmetli kadrosuna ait tüm görevleri yerine getirmek.

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak

• İstihdam edilecek personel Üniversitemiz ve bağlı tüm birimlerinde her türlü temizlik ve taşıma işlerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir. Diğer Sağlık Personeli 2269.14



Perfüzyonist DS01 KPSS (P3) • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 • Fakülte ve Yüksek Okulların Perfüzyon Bölümü mezunu olmak ya da 4 yıllık lisans mezunu olmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı Onaylı Perfüzyonist Yetki Belgesine sahip olmak veya Perfüzyon bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak.

A) GENEL ŞARTLAR



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonları için aranılan genel şartlara ilave olarak;

a) Açık ve kapalı alanda temizlik, düzenleme ve evrak teslimi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

b) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,

c) Bir Yükseköğretim Kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak

d) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 (Otuz) yaşından gün almamış olmak.

9) Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı: Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak.

10) 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyi için KPSSP94 türünde puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.



B) İSTENİLEN BELGELER



1) Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir.)

2) Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)

3) Fotoğraf (1 Adet)

4) 2024 KPSS Sonuç Belgesi

5) Kimlik Fotokopisi (2 Adet)

6) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınacaktır.)

7) İkametgâh Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)

8) Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge (E-Devletten alınacaktır.)



C) BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER



1) Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen on (10) iş günü içinde (09.12.2024-20.12.2024 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen (elden) Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Üniversite Hastanesi) Başhekimlik Binası 2. Kat Sözleşmeli Personel Birimi yapılacak olup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

3) Başvuru esnasında teslim edilen belgelerin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak tesliminden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.



D) DİĞER BİLGİLER



1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2) Posta vb. yöntemler ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacak olup ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

3) Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2024 yılı KPSS B grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2024 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2024 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacaktır. Her bir başvuru grubundaki personel pozisyonunun beş (5) katı yedek aday belirlenecektir.

4) Başvuru sonuçları, asil liste ve yedek liste (asil listenin 5 katı) olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde http://www.Ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

5) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.

7) Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.

9) Destek personeli pozisyonuna başvuruda bulunup asil listede yer almaya hak kazanan adaylardan açık ve kapalı alanda temizlik, evrak dağıtımı ve taşıma hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli bulunmadığına dair kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir.

10) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

11) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.



12) Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

14) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.

15) Atanmaya hak kazanan adaylar beş (5) iş günü içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Kanunen kabul edilen mazaret durumları haricinde haklarından feragat etmiş sayılacak ayrıca bir feragat dilekçesi istenmeksizin yedek adaylara geçilecektir.

16) Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

17) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.

18) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.

19) Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvuruları işleme alınmaz.

20) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.